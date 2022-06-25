NBA／新科榜眼發跡自家訓練營 柯瑞回憶被「致敬」往事

霍姆葛倫(右)發跡柯瑞訓練營。左為NBA總裁席佛。(路透)

對比班切羅（Paolo Banchero）意外受魔術青睞成為狀元，而原先公認第一順位首選史密斯（Jabari Smith）則落到火箭手上當探花，雷霆一如預期挑了霍姆葛倫（Chet Holmgren）作榜眼，而這位新人受訪時也提到昔日展露頭角契機。

霍姆葛倫是在2019年參加柯瑞 （Stephen Curry）舉辦籃球訓練營，而柯瑞當時也下場跟這批小球員同場較勁，霍姆葛倫回憶說：「每個人都找到對位者，我看了看想說還剩誰，結果只剩柯瑞，我想好，就讓我來守他，我不是會退縮的人。」

霍姆葛倫當時也逮到機會，賞給本想空手走位溜到籃下上籃的柯瑞麻辣鍋。此外更讓人印象深刻是，7呎身高的霍姆葛倫還在柯瑞面前上演精采過人，以漂亮背後運球擺脫對方。柯瑞如今也表示，霍姆葛倫可以說用自己招式讓他嚐到苦頭。

「他用了我的招式，就是連續2次背後運球擺脫，但我之後頂多就是技巧性上籃或投三分，不過霍姆葛倫切入後是以灌籃收尾。你可以看出他技巧程度，瘋狂地是如今3年過後，他有機會當上狀元，這是個很酷又圓滿的時刻」，柯瑞指出。