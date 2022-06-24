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NBA／榮登魔術隊史第4位選秀狀元 班切羅本人都喊意外

中央社／紐約23日電
魔術以狀元籤選進杜克大學前鋒班切羅，這個結果小爆冷門，連班切羅自己都感到意外。 路透
魔術以狀元籤選進杜克大學前鋒班切羅，這個結果小爆冷門，連班切羅自己都感到意外。 路透

NBA奧蘭多魔術今天選秀會上，以狀元籤選進杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero），這個結果小爆冷門，連班切羅自己都感到意外。

NBA選秀會今天在紐約舉行，握有前3順位選秀權的球隊分別是魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

今年算是NBA選秀相對的「小年」，選秀結果也沒有太多驚喜之處，唯一的意外是魔術以狀元籤選了班切羅，而非一般預料的史密斯。

身高6呎10吋（208公分）的班切羅，上個球季為杜克先發了39場比賽，平均每場比賽可攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻；防守上也有一定程度的貢獻，共有41次抄截、36次阻攻的成績。

魔術戰績22勝60敗，在全聯盟排名倒數第2，他們在第1順位選進班切羅，讓他成為杜克校史第4位NBA選秀狀元。過去3位來自杜克的NBA選秀狀元，包括1999年芝加哥公牛選上的布蘭德（Elton Brand）、2011年克里夫蘭騎士選上的厄文（Kyrie Irving）、2019年紐奧良鵜鶘選上的威廉森（Zion Williamson）。

班切羅告訴美國廣播公司（ABC）說：「老實說，我不敢相信剛剛發生的這件事，我從來沒有想過這會發生。我想進NBA，但不知道我會成為選秀狀元。這太不可思議了，我現在不知道該說什麼。」

這是魔術隊史第4次握有選秀會的狀元籤，他們曾在1992年選進歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1993年選進韋柏（Chris Webber）、2004年選進霍華德（Dwight Howard），不過當年魔術選上韋柏後，立刻把他交易到金州勇士，換回哈達威（Penny Hardaway）。

班切羅的母親是朗達．史密斯-班切羅（Rhonda Smith-Banchero），打過美國女子職籃WNBA；父親馬里奧．班切羅（Mario Banchero）曾是華盛頓大學美式足球校隊一員。

班切羅在西雅圖念高中時打過美足和籃球，而且原本是後衛。

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