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NBA／帶小孩暢玩遊樂園 柯瑞投籃漏氣自嘲框有問題

記者陳元廷／綜合報導
柯瑞結束了封王遊行狂歡後，身份也回歸了好爸爸，帶領孩子們來到北加州的遊樂園暢玩。 路透
柯瑞結束了封王遊行狂歡後，身份也回歸了好爸爸，帶領孩子們來到北加州的遊樂園暢玩。 路透

率領勇士重返榮耀登上2022年NBA總冠軍寶座，且一舉圓滿了自己生涯無FMVP缺憾，柯瑞（Stephen Curry）結束了封王遊行狂歡後，身份也回歸了好爸爸，帶領孩子們來到北加州的遊樂園暢玩，享受天倫之樂。

https://twitter.com/PufferLxrd/status/1539736564296810498?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539736564296810498%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7002%2F6411897

網路上就流傳不少現場民眾所拍攝照片顯示，柯瑞跟2位女兒搭旋轉遊樂設施，還有跟小兒子同乘小火車的溫馨畫面。此外他還不忘想展現神射功力，去挑戰投籃比賽想贏獎品，只是準頭似乎有些讓這位NBA最偉大射手漏氣。

https://twitter.com/BleacherReport/status/1539807377628725250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539807377628725250%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7002%2F6411897

柯瑞就在網路轉發這段遊樂園投籃影片下留言說：「這籃框有問題啦。」還標記了該遊樂園的帳號。而他投完籃之後也不改親和力，替部分現場球迷簽名。

柯瑞 樂園 NBA

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