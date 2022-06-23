NBA／選秀會登場 3新星受矚目…衛少去黃蜂 八字有一撇？

衛斯特布魯克有可能轉隊黃蜂。（路透）

NBA總冠軍賽在勇士 隊高捧金杯後落幕，年度選秀會22日登場，自由球員市場7月初敞開大門，儘管各隊薪資有限，較難花大錢搶人，仍有不少球隊打算提升戰力。

今年選秀會首輪前3順位由魔術、雷霆、火箭隊取得，選秀預測網站幾乎一致認為，這3隊將以奧本大學前鋒史密斯（Jabari Smith Jr）、岡薩加大學中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）、杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero）做出抉擇。

自由市場方面，公牛隊拉文（Zach LaVine）、太陽隊艾頓（DeAndre Ayton）、季後賽表現亮眼的獨行俠隊後衛布朗森（Jalen Brunson）有一定吸引力，至於與籃網隊談判陷入僵局的厄文 （Kyrie Irving），及傳出可能拒絕行使最後1年球員選擇權的巫師隊比爾（Bradley Beal），甚至今年才轉戰76人隊的哈登（James Harden），都不排除投入自由市場、或透過先簽後換轉隊的可能性。

此外，關於黃蜂有意引進衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的傳言，「The Ringer」專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）發文再次證實這項消息的真實性。

歐康納表示，雖然黃蜂已有當家主控小鮑爾 （LaMelo Ball），衛斯特布魯克的到來顯然沒有太大意義，甚至可能產生排擠效應。但衛斯特布魯克身上有著4700萬美元的最後一年合約，這有助於大幅清理球隊薪資空間。