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NBA／歐尼爾兒子參加湖人試訓 自曝與老爸因選秀吵架

體育新聞組 / 綜合報導
Getty Images
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本屆NBA選秀會將在本周五進行，而此次有眾多星二代參選，湖人傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal）之子沙里夫（Shareef O'Neal）就是其中一人，他也透露為湖人進行試訓前曾與名人堂老爸大吵一架。

歐尼爾曾與已故球星布萊恩（Kobe Bryant）攜手為湖人創造3連霸王朝，34號也被湖人退休，並在2016年入選名人堂，反觀兒子沙里夫籃球生涯並不順遂，雖然在高中時一度打出名聲，可惜在進入大學前被診斷出患有先天性心臟病並進行手術，在大學表現並不亮眼，導致選秀身價不高。

沙里夫為湖人試訓時表示：「我和爸爸發生了一點爭執，他希望我繼續在大學賽場上奮鬥提升選秀身價，他知道我為湖人試訓，但我不想談論這件事，他是選秀狀元、當年不需要為球隊試訓，但我還在為獲選打拼，那是完全不同的事，我知道他不會想聽到我講這些話，但抱歉我們都是大人了，我能克服的。」

沙里夫將在今年正式結束大學生涯，他在UCLA與LSU的三個賽季中，總共出賽37場，平均能得到2.6分、3籃板、0.4個火鍋，投籃命中率來到40.5%，相較之下歐尼爾在1992年被魔術隊以狀元之姿選中，大學期間平均能為LSU貢獻21.6分、13.5籃板、4.6個火鍋，兩者簡直天差地遠。

值得一提的是湖人今年並沒有任何選秀籤，但他們還是舉辦了試訓會觀察新秀，據《ESPN》報導湖人可能會試圖透過交易換來至少一個選秀籤來增添新血。

湖人 手術 心臟病

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