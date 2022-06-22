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NBA／錯過第18冠 塞爾蒂克想補強板凳戰力

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克籃球運營總裁史蒂文斯。（美聯社）
塞爾蒂克籃球運營總裁史蒂文斯。（美聯社）

只差2勝，塞爾蒂克隊就能迎接聯盟最多的第18座總冠軍，最終6戰敗給勇士隊，曾執教「綠衫軍」的球隊現任籃球運營總裁史蒂文斯（Brad Stevens）認為，球團當務之急是在選秀和自由球員市場尋找穩定的板凳戰力。

「如果你現在問我們需要什麼，我會想要多點得分，板凳穩定的分數，我想就目前來看我們需要這部分。」史蒂文斯說。

就剛結束的2022年總冠軍賽來說，「綠衫軍」板凳挹注的確不如勇士，尤其第5戰和第6戰，兩隊板凳得分都有懸殊落差，第5戰勇士替補拿31分，塞爾蒂克10分，第6戰勇士的波爾（Jordan Poole）和小裴頓（Gary Payton II）從板凳貢獻21分，塞爾蒂克替補球員僅5分。

史蒂文斯提到，若年輕球員像是普里查德（Payton Pritchard）和奈史密斯（Aaron Nesmith）可以表現可更穩定，板凳得分能力就能加成不少。

「我相信有幾個球員沒有上場太多時間，他們會持續進步，很快就會有機會，所以我們組織要開發寫機會。」史蒂文斯補充說，不只現有球員的提升，透過自由市場或交易找到板凳戰力也是方式，且球隊缺少組織，這也是要改進的部分。

「當我們在最佳狀態，我們能拉開空間，創造我們的優勢，球全場傳導，我認為最後一個系列賽我們打得太慢了。」史蒂文斯說。

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