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NBA／下賽季MVP 賭盤看好唐西奇

體育新聞組／綜合報導
唐西奇被賭盤看好是下賽季MVP。（歐新社）
唐西奇被賭盤看好是下賽季MVP。（歐新社）

2021-22年賽季隨著勇士奪冠畫下句點，運彩網站除了推出下個賽季的總冠軍球隊賠率外，也公布了年度MVP的賠率排名。

本季率領獨行俠一路直闖西區冠軍賽的唐西奇（Luka Doncic），成為2022-23賽季年度MVP賭盤最看好的球員，而安比德（Joel Embiid）則是以些微之差緊追其後。接下來分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和杜蘭特（Kevin Durant）。

至於完成MVP連霸的約柯奇（Nikola Jokic），只排在第5名，在他之後為柯瑞（Stephen Curry）、泰托姆（Jayson Tatum）、莫蘭特（Ja Morant）、雷納德（Kawhi Leonard）；詹姆斯（LeBron James）和布克（Devin Booker）並列第10名。

唐西奇這幾年一直都是年度MVP熱門人選，2020年他最終票選獲得第4名，2021年第6名，2022年第5名。而連兩年MVP票選屈居第2的安比德，也是被看好可以捲土重來。

此外，在今年選秀會上擁有3個首輪選秀權的火箭，傳出球隊仍有意透過交易拿回更多未來的選秀權。

火箭先前獨行俠達成交易，送走了伍德（Christian Wood），換來4名球員和首輪第26順位選秀權，這讓火箭在今年已經握有第3順位、第17順位和第26順位3枚首輪籤。

根據報導，火箭如今仍希望透過交易一名老將來獲取首輪選秀權，因此對於交易葛登（Eric Gordon）持開放態度。

葛登目前還剩下兩年合約，明年薪資為1957萬美元，不過2023-24年賽季的2092萬美元是非保障。

勇士 柯瑞

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