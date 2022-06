NBA／校史第一人 柯瑞「30號」大學球衣 8月退休

勇士主控柯瑞 (Stephen Curry)在高舉個人生涯第4座NBA 冠軍獎杯與首座總冠軍賽MVP獎座後,讓他的生涯成就再邁向新的里程碑,而17日柯瑞的母校戴維森學院(Davidson College)也宣布將會在8月底的儀式上正式退休 柯瑞的30號大學球衣,也是校史第一個未來將不會再使用的背號。

柯瑞今年5月在戴維森學院正式取得社會學學位,不過因為正在參加NBA季後賽而無法出席畢業典禮,不過戴維森學院體育總監克里尼在今天表示,將在8月底舉行的典禮中頒發給柯瑞學士文憑,並且宣布他入選學校名人堂。

Davidson will retire Steph Curry's No. 30 during an August 31st ceremony.



It is the first number ever retired by the college. pic.twitter.com/Fp0DUL8rvO