NBA／校史第一人 柯瑞「30號」大學球衣 8月退休

柯瑞光榮返回舊金山。（美聯社）

勇士主控柯瑞 （Stephen Curry）在高舉個人生涯第4座NBA 冠軍獎杯與首座總冠軍賽MVP獎座後，讓他的生涯成就再邁向新的里程碑，而17日柯瑞的母校戴維森學院(Davidson College)也宣布將會在8月底的儀式上正式退休 柯瑞的30號大學球衣，也是校史第一個未來將不會再使用的背號。

柯瑞今年5月在戴維森學院正式取得社會學學位，不過因為正在參加NBA季後賽而無法出席畢業典禮，不過戴維森學院體育總監克里尼在今天表示，將在8月底舉行的典禮中頒發給柯瑞學士文憑，並且宣布他入選學校名人堂。

Davidson will retire Steph Curry's No. 30 during an August 31st ceremony.



It is the first number ever retired by the college. pic.twitter.com/Fp0DUL8rvO — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) June 18, 2022

而依照戴維森學院的慣例，只有完成學位的球員才能取得退休球衣的資格，而柯瑞的30號球衣也將在當天正式退休，過去戴維森學院就已經為6名球員舉行過球衣退休儀式，包括前西雅圖超音速球員史奈德（Dick Snyder）、前NBL MVP魯克（Derek Rucker）等人，不過柯瑞的「30號」將會是校史第一個不再被使用的背號。

柯瑞在2006年至2009年間代表戴維森學院出賽過3個賽季，並且保有校史得分、三分球、罰球、投籃和抄截各項歷史紀錄，並且在2008年率領球隊打進全國8強賽，追平校史最佳戰績。