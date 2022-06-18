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NBA／賀勇士封王喊白宮見 拜登大讚柯瑞「傳奇表現」

中央社／ 舊金山17日電
美國總統拜登祝賀勇士奪冠。 歐新社
美國總統拜登祝賀勇士奪冠。 歐新社

美國總統拜登今天祝賀美國職籃NBA金州勇士拿下8年內第4座總冠軍，他說，很期待在白宮接待這支球隊。

拜登在推特（Twitter）發文說：「恭喜金州勇士又拿下一座NBA總冠軍，也恭喜榮膺總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的柯瑞（Stephen Curry）再創下一次傳奇表現。」

他還寫道：「毅力、熱情、團結力量大。這就是美國。我們白宮見。」

柯瑞的絕妙射籃和整支球隊嚴絲合縫的防守，讓勇士昨天在總冠軍系列賽以4勝2負成績擊敗波士頓塞爾蒂克，奪得總冠軍。

路透提到，2017年川普總統執政時，勇士也曾抱回總冠軍，當時球隊並未參訪白宮。在川普後來的任期中，也沒有NBA球隊到訪。

川普在警務、種族正義方面的政策，以及他對「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的批評，讓他與NBA聯盟內的許多人意見相左。

川普於2017年初至2021年初執政，拜登繼任後，於2021年11月邀請當時的冠軍隊伍密爾瓦基公鹿參訪，時隔近5年，終有NBA球隊來到白宮。

拜登熱中於運動，除了籃球隊，他也曾在白宮接待職業棒球、冰上曲棍球和美式足球隊。

白宮 NBA 拜登

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