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NBA／小裴頓登頂 第5對父子檔奪冠

體育新聞組／綜合報導
小裴頓在總冠軍賽的即時傷癒歸隊，最終也幫助勇士一舉奪冠。（Getty Images）
小裴頓在總冠軍賽的即時傷癒歸隊，最終也幫助勇士一舉奪冠。（Getty Images）

從顛沛流離的籃球浪人生活，最後在舊金山找到應許之地，小裴頓（Gary Payton II）在總冠軍賽的即時傷癒歸隊，最終也幫助勇士一舉奪冠，為個人生涯寫下不朽榮耀。

在關鍵第6戰中，小裴頓上場20分鐘，得到6分3籃板2助攻3抄截1阻攻，防守表現依舊令人安心，同時他的正負值達到+18，更是全隊最佳表現。

NBA名人堂成員老裴頓。（本報資料照片）
NBA名人堂成員老裴頓。（本報資料照片）

根據統計，小裴頓和傳奇老爸「手套」裴頓（Gary Payton）成為聯盟史上第5對總冠軍父子檔。

前面4對分別是古奧卡斯父子（Matt Guokas Sr. & Matt Guokas Jr.）、貝瑞父子（Rick Barry & Brent Barry）、華頓父子（Bill Walton & Luke Walton）以及湯普森父子（Mychal Thompson & Klay Thompson）。

老古奧卡斯是在1947年隨費城勇士奪冠，兒子小古奧卡斯是在1967年隨費城76人奪冠；老貝瑞是在1975年幫助金州勇士奪冠，並拿下總冠軍賽MVP，小貝瑞在2005年和2007年兩度隨馬刺奪冠。

老華頓在1977年先以總冠軍賽MVP之姿幫拓荒者奪冠，1986年轉戰綠衫軍，成為替補重要戰力，又拿到另一枚冠軍戒；小華頓則在2009年和2010年幫助湖人完成2連霸。老湯普森在1987和1988年協助湖人2連霸，兒子湯普森加上今年賽季，則是4度為金州勇士奪冠。

勇士陣中可說是有多組父子都打過NBA的成員，像是柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）等，其中維金斯父親Mitchell，雖然在1986年總冠軍代表火箭出征最後2比4不敵塞爾蒂克，但兒子卻以優異表現幫助勇士以4比2擊敗塞爾蒂克，贏得總冠軍。

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