NBA／好表現未能讓塞爾蒂克奪冠 泰托姆：很痛苦

泰托姆、柯瑞。（路透）

塞爾蒂克隊16日在總冠軍賽 第6戰眼睜睜看著勇士 隊在主場封王，讓「綠衫軍」一哥泰托姆（Jayson Tatum）在賽後記者會上直言，未能達成球隊設定的目標確實相當痛苦，不過回顧塞爾蒂克從今年1月還排名在東區第11名，到最終一路擊敗籃網、公鹿、熱火挺進總冠軍賽，泰托姆與綠衫軍球員已經能昂首退場。

塞爾蒂克本賽季上半季一度陷入低潮，直到一月中前勝率都還低於5成，不過靠著明星賽前拉出一波9連勝，以及下半季17勝5敗的戰績讓他們排名才直衝東區前段班。

進到季後賽 塞爾蒂克的表現變得更加火熱，先是在首輪橫掃籃網，又與公鹿和熱火苦戰7場後勝出，一連淘汰3支原本被視為東區冠軍熱門的球隊，而在最終系列賽又碰上具有冠軍賽經驗壓倒優勢的勇士，塞爾蒂克也拚戰了6場後才宣告敗仗。

對於無緣總冠軍，塞爾蒂克一哥泰托姆賽後也將責任一肩扛起，直言自己應該有更好表現，「雖然我們很容易就能回顧過去幾戰，並說出我們哪裡可以做得更好，但總而言之我已經努力過，這很艱難，走到這一步卻沒有達成我們想要的目標，很痛苦。」

不過今年季後賽泰托姆也寫下多項紀錄，包括季後賽總得分第1名、總助攻第1名，奪下東區冠軍賽MVP，成為最年輕的600分、100籃板、100助攻締造者，但同時也出現了史上單一季後賽最多的100次失誤。