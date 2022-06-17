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NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA／柯瑞飆34分 勇士重返榮耀8年奪4冠

體育新聞組／綜合報導
柯瑞（中）拿下全隊最高的34分。（路透）
柯瑞（中）拿下全隊最高的34分。（路透）

湯普森（Klay Thompson）克服嚴重傷病考驗，勇士也在杜蘭特（Kevin Durant）出走後再度崛起，8年內奪下4冠。15日號到波士頓作客，順利在第6戰完成封王任務，在柯瑞（Stephen Curry）砍34分帶領下，以103：90擊敗塞爾蒂克重返榮耀。

綠衫軍面對背水一戰，開局一度打出14：2攻勢，但勇士在首節後段到次節前段馬上還以顏色，以近50年總冠軍賽首見的21：0攻勢讓局勢徹底反轉。勇士上半場更一口氣有4人得分來到雙位數，整體三分也以10球力壓對手3球。

勇士第3節延續攻勢，波特（Otto Porter Jr.）與柯瑞連續開轟，差距來到全場最高22分，所幸綠衫軍最後趁勇士火力稍歇，一鼓作氣才縮小分差。不過塞爾蒂克末節難再越雷池，不但失誤過多，泰托姆（Jayson Tatum）也沒帶來火力支援。

數據上，柯瑞34分為勇士之首，維金斯（Andrew Wiggins）拿18分，波爾（Jordan Poole）獲15分，格林（Draymond Green）則繳12分、13籃板與8助攻，；塞爾蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）攻32分為佳，霍福特（Al Horford）添19分、14籃板，泰托姆只拿13分且下半場僅獲2分。

勇士 柯瑞 波特

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