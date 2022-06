NBA／老婆被嗆「不會做飯」柯瑞與波士頓酒吧槓上了

波士頓 一家酒吧日前因稱艾莎(Ayesha Curry)不會做飯一事與勇士 隊一哥柯瑞 (Stephen Curry)槓上,這家酒吧再度反擊,不僅穿上「艾莎柯瑞不會做飯」的T恤,還在招牌嘲諷柯瑞是在「自誇」。

波士頓這家酒吧日前在招牌寫上「艾莎柯瑞(Ayesha Curry)不會做飯」,「寵妻魔人」柯瑞(Stephen Curry)為了袒護愛妻艾莎在G5賽後記者會穿上「艾莎柯瑞很會做飯」字樣的T恤。

不過該酒吧再度更新招牌,寫道:「艾莎柯瑞還是不會做飯。柯瑞說他老婆會做飯,就像你媽說你很帥一樣。」嘲諷意味濃厚。而據記者米爾斯(Kylen Mills)報導,目前印著「艾莎柯瑞不會做飯」的綠色T恤在波士頓熱賣數千件。

對於這些場外垃圾話,柯瑞也當成樂趣:「我很清楚他們對我的垃圾話,我把這些當作娛樂,玩得很開心。」他也表示,自己站在舞台上的次數越多,人們也會給予更多關注,垃圾話等任何事都可能發生。

