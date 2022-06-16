NBA／總冠軍賽MVP排行榜 維金斯竄出緊追柯瑞

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NBA官方公布最新的總冠軍賽 MVP排行榜，由於勇士 率先搶下聽牌資格，因此前3名全由勇士球員包辦。

儘管第5戰手感低迷，但柯瑞 （Stephen Curry）依然在排行榜上獨占鰲頭，5場比賽平均得到30.6分5.8籃板4.6助攻，累積25顆三分球也追平聯盟紀錄。

而挾著第5戰獨拿26分13籃板的強勢表現，維金斯（Andrew Wiggins）從原本第5名的排名一路竄起搶佔排行榜第2；除了連兩戰雙十演出外，維金斯在防守端的表現也有目共睹。總冠軍賽至今，維金斯平均可以攻下18.4分9.4籃板1.6助攻1.2抄截1.2阻攻，表現可謂相當全面。

湯普森（Klay Thompson）憑藉第4戰和第5戰屢屢有關鍵進球的發揮，在總冠軍賽MVP排行中也衝進第3；面對即將來臨的第6戰，湯普森還會有何驚天演出，也備受球迷期待。

綠衫軍雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）則名列第4、第5，兩人在近兩戰中頻頻出現失誤和命中率低迷的狀況，連帶也影響綠衫軍在關鍵時刻的進攻表現。不過面對背水一戰的困境，球隊也期盼兩人能夠再次發揮進攻威力。