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NBA／「9投0中」就是不進 柯瑞連中三分球停在233場

體育新聞組／綜合報導
柯瑞第5戰手感盡失，3分球9投0中。（美聯社）
柯瑞第5戰手感盡失，3分球9投0中。（美聯社）

勇士隊13日在主場與塞爾蒂克隊進行NBA總冠軍賽第5戰，儘管主控柯瑞（Stephen Curry）生涯首度在季後賽未進三分球，但在維金斯（Andrew Wiggins）豪取26分、13籃板，全隊共5人得分雙位數的多點開花攻勢下，仍以104：94擊敗綠衫軍，總冠軍賽以3勝2敗聽牌。

柯瑞前場於塞爾蒂克主場豪取43分、10籃板，改寫多項紀錄，第5戰回到主場卻是手感盡失，出手22次僅命中7球，包括3分球9投0中，不僅連續命中三分球的場次停在233場，也是生涯133場季後賽首度無三分球進帳。

勇士隊在主場保住重要勝利，維金斯成為最大功臣。（美聯社）
勇士隊在主場保住重要勝利，維金斯成為最大功臣。（美聯社）

不過季後賽表現搶眼的勇士前鋒維金斯，此役接替柯瑞扛起球隊大旗，拿下26分、13籃板，生涯首度在得分、籃板兩項數據都高居全隊第1，勇士總教練柯爾直呼，這場比賽沒有維金斯根本贏不了。

生涯首度打總冠軍賽就扮演關鍵功臣，維金斯說：「這是我一直夢寐以求，來到這個聯盟，現在還站在最後的舞台，已經不會有更重要的事情了。」

勇士前鋒格林也說，本賽季維金斯已證明自己是全明星級的先發球員，「不論我們在他面前丟出多大的挑戰，他都能夠更強大的回應，你總會希望隊上有這樣的傢伙，當他們站上更大的舞台，就會拿出更好的表現，這就是維金斯正在做的事。」

塞爾蒂克在第4節前8分半鐘僅拿下5分，加上全場發生高達18次失誤，讓勇士取得下一戰在波士頓封王機會，攻下18分、9籃板的塞爾蒂克布朗說：「又是一場失誤太多的比賽，我們為此付出代價。已經沒有退路，希望接下來兩場比賽能打出塞爾蒂克的球風。」

勇士 柯瑞 季後賽

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