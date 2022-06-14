NBA／外線紀錄告終 柯瑞預告總冠軍賽G6「繼續出手」

柯瑞。（路透）

勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）13日在總冠軍賽 第5戰9次三分球出手全部落空，自己締造的季後賽連續三分球進球場次停在132場，連同例行賽的連續外線進球場次也停在233場，但他強調不會受影響，「繼續出手，就是那麼簡單。」

柯瑞在總冠軍賽前4場已經命中25記三分球，但13日外線9投盡墨，全場22投7中拿16分，不過球隊以104：94壓下塞爾蒂克隊，7戰4勝制的總冠軍賽拿下關鍵的「聽牌」第3勝。

這是柯瑞自2018年11月8日後首度沒有外線進球，兩項連續三分球進球場次中斷，但他表示不會怕繼續嘗試，仍會繼續出手，他說：「通常我有場像這樣三分球表現的比賽後，我都可以用好表現回應。」

柯瑞還笑說，比起自己外線命中率，他更開心球隊取得「聽牌」優勢，自己外線手感雖不佳但試著用其他方式幫助球隊，場上另外4名隊友也能挺身而出，「所以這些都很重要。」

根據統計，從2013年開始，柯瑞只有9場比賽沒有三球進球紀錄，不過通常在這些比賽後，他都能用更強勢表現回應，隔戰平均可命中4.4記三分球、命中率達4成6，包括2016年11月面對鵜鶘隊締造的NBA單場13記三分球紀錄。

柯瑞隊友格林（Draymond Green said）也說，不管柯瑞得分是43分或是像今天的表現，勝利到手最重要，「他外線9投0中，第6戰就會有狂暴演出，這正是我們需要的。」