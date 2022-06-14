NBA／無懼柯瑞手感低迷 維金斯總冠軍G5爆發助勇士聽牌

維金斯攻下全隊最高得分。（美聯社）

儘管柯瑞 （Stephen Curry）手感低迷，但第三節被塞爾蒂克追回領先分差的勇士 ，靠著維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）和湯普森（Klay Thompson）在第四節初聯手殺出10：0攻勢，再次拉開領先差距。綠衫軍雖然企圖追趕，但雙槍命中率卻不盡理想，勇士穩住陣腳，最終以104：94拿下重要勝利，系列賽3勝2敗取得聽牌。

維金斯23投12中，攻下26分13籃板，湯普森（Klay Thompson）21分，小裴頓（Gary Payton II）15分5籃板3抄截，波爾（Jordan Poole）則有14分進帳，格林（Draymond Green）提前6犯畢業，得到8分8籃板6助攻。

柯瑞（Stephen Curry）此役狀態欠佳，全場22投僅7中，三分球更是9投0中，得到16分8助攻，這是他生涯季後賽首度沒有投進三分球。

過往總會慢熱的勇士一開賽就靠著多點開花加上對手命中率低落，一度拉開16分領先優勢；進入第二節後，綠衫軍投籃狀態依然未見起色，不過勇士的三分表現也同樣低迷，上半場17投3中，甚至比對手還差；不過維金斯單節得到9分，讓勇士半場打完靠著更好的團隊命中率，仍舊取得51：39領先。

然而第三節之初，塞爾蒂克大夢初醒，在布朗（Jaylen Brown）連續4罰命中後，泰托姆（Jayson Tatum）、史馬特（Marcus Smart）和霍福特（Al Horford）合力轟進6記三分球，綠衫軍殺出一波22：6的猛烈攻勢，一口氣逆轉戰局。

雙方陷入拉鋸戰中，第三節後段湯普森和波爾接連命中外線，之後波爾更投進38呎遠的壓哨三分球，讓勇士還是以1分之差帶著領先進入決勝期。

類似第三節的情況，勇士第四節一開始靠著維金斯、波爾和湯普森的連續得手，打出一波10：0攻勢，球隊重新掌握領先。而面對落後局面，包括泰托姆和布朗等在進攻端的選擇顯得急躁，勇士穩定掌控大局，維持10分上下的領先差距，順利收尾。

勇士全場僅出現6次失誤，反觀塞爾蒂克則是發生多達18次失誤，且在禁區得分上，勇士也大幅領先對手，加上板凳群聯手得到31分，遠勝對方的7分，這也是球隊能在外線失靈而罰球次數也不如人的情況下猶能勝出的關鍵。

泰托姆雖然20投10中包括5記三分球，拿下27分10籃板4助攻，但帳面上的數據呈現卻難以掩蓋他在關鍵球的處理瑕疵；而布朗18投僅5中，只得到18分9籃板4助攻，史馬特20分，R.威廉 斯（Robert Williams III）10分8籃板，霍福特（Al Horford）9分9籃板。