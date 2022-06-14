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NBA／歐尼爾嗆球迷 被譏像杜蘭特

體育新聞組／ 綜合報導
有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾靠布萊恩奪冠，歐尼爾回嗆對方。（路透）
有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾靠布萊恩奪冠，歐尼爾回嗆對方。（路透）

日前有網友嗆傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是靠布萊恩（Kobe Bryant）才奪冠，歐尼爾也直接開砲回嗆對方，對此媒體開玩笑表示，「俠客」也開始效法杜蘭特（Kevin Durant），開啟和網友對嗆模式。

布萊恩和歐尼爾是NBA史上最著名的雙人組之一，兩人在2000到02年率領湖人完成3連霸，當時三次總冠軍賽MVP都是由歐尼爾拿下，不過日前有名網友在推特上寫下，「如果沒有布萊恩，歐尼爾生涯根本拿不到冠軍戒指。」

看到這樣的評論歐尼爾也沒忍住，直接在推特上回嗆，「笨蛋，一支球隊沒有兩個以上的明星球員根本不可能拿冠軍，你看看魔術強森（Magic Johnson）沒有賈霸（Kareen Abdul-Jabar）能拿幾座冠軍？史密斯（Kenny Smith）沒有歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）能奪冠嗎？你到底在說什麼，每個人都愛我的成就，你給我閉上你的臭嘴。」

對於歐尼爾在推特上破口大罵的行為，媒體評價他現在一定特別了解杜蘭特的心情，或許「俠客」也可以像杜蘭特請教一些在推特上和網友對嗆的技能。

推特 總冠軍賽 湖人

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