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綠衫軍球迷對格林飆髒話 總裁席佛：我很喜歡這種能量

聯合新聞網／ 綜合報導
對於綠衫軍球迷不斷對勇士前鋒格林大噴髒話，NBA總裁席佛則表示「喜歡塞隊球迷帶來的能量。」 （路透）
對於綠衫軍球迷不斷對勇士前鋒格林大噴髒話，NBA總裁席佛則表示「喜歡塞隊球迷帶來的能量。」 （路透）

總冠軍賽過去第三戰、第四戰在波士頓進行，滿場綠衫軍球迷不斷對勇士前鋒格林(Draymond Green)大噴髒話的場景引起外界討論，不過日前NBA總裁席佛（Adam Silver）則表示，「我很喜歡塞隊球迷帶來的能量。」

格林(Draymond Green)今年季後賽不論是在場上的行為或場下的言論，都不斷引起球迷熱議，因此當總冠軍賽移到塞爾蒂克主場進行時，滿場綠衫軍球迷也沒有在對格林客氣，不過噓聲此起彼落，甚至還有球迷高呼「FXXK YOU Draymond！」

雖然格林賽後表示自己沒有太理會場邊球迷說些什麼，不過包括他的妻子、勇士總教練柯爾(Steve Kerr)和隊友湯普森(Klay Thompson)都感到相當不滿，紛紛語帶諷刺地酸道，「波士頓球迷展現了他們優雅的一面。」、「在這麼多孩子面前飆髒話，真有品啊，波士頓球迷真棒。」

不過NBA總裁席佛則有不同的想法，他認為塞隊球迷帶給比賽很好的能量，「我喜歡波士頓球迷為比賽帶來的能量，我希望球迷能享受比賽，當然站在聯盟立場，是希望大家能對每位參賽者表示尊重，但我可理解他們的情緒，我個人是很喜歡塞隊球迷帶來的能量。」

TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）也認為：「不能只有格林可以攻擊別人，對觀眾噴垃圾話，然後當別人反擊時，又說什麼『他們不能這樣侮辱我』，不該是這樣的。」

波士頓 勇士 總冠軍賽

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