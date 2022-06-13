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NBA／穿紫色戰靴3戰全勝？ 柯瑞：不知道有如此魔力

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞腳上的薰衣草紫色球鞋，儼然已成今年季後賽的「不敗之靴」。（路透）
柯瑞腳上的薰衣草紫色球鞋，儼然已成今年季後賽的「不敗之靴」。（路透）

柯瑞（Stephen Curry）在關鍵第4戰狂砍43分，包括第四節獨拿10分，帶領勇士在逆境中贏得重要勝利，將系列賽扳成2比2平手。很多人也注意到柯瑞腳上所穿的薰衣草紫色球鞋，儼然已經成了今年季後賽的「不敗之靴」。

在今天球隊訓練後的媒體採訪中，有記者就提到，柯瑞在穿上紫色球鞋後，勇士戰績是3勝0敗，並問他是否會在系列賽某個階段再次穿上這雙鞋？結果柯瑞表示他完全不知道有這種事情。

「我甚至不知道有這麼一回事，謝謝你的提醒。我不知道這是否有什麼魔力。我有很多不同顏色的球鞋。我們會再看看情況，我得好好想一想。」柯瑞笑著說。

在第二輪對灰熊的第3戰中，身穿這雙紫色球鞋的柯瑞拿到30分，幫助勇士奪勝；而在第4戰中，原本柯瑞是穿上紀念薩格（Craig Sager）的特別款球鞋登場，這雙鞋最後則是進行公益拍賣。而該場比賽柯瑞下半場換回紫色球鞋，結果他在第四節攻下全場32分之中的18分，包括最後關鍵8記罰球，帶領一度落後雙位數的勇士硬是翻轉戰局。

在球鞋顏色的花絮話題之外，對於即將來臨的第5戰，柯瑞也強調塞爾蒂克總能在失利之後馬上反彈，因此針對對方的身體對抗強度，球隊必須做好準備。

柯瑞 勇士 季後賽

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