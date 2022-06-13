NBA／重訓有成 柯瑞體力維持巔峰

柯瑞勤於重訓，鍛鍊出強壯體魄。（美聯社）

勇士 經歷2020與2021年低谷，如今三巨頭陣容再度完整，也順利重返總冠軍賽 ，柯瑞 （Stephen Curry）更是再進化，隊友格林（Draymond Green）就強調，儘管外界著迷於柯瑞驚人手感，他最大改變在於鍛鍊出強壯體魄。

「柯瑞很強壯，當我這麼說，我是真的要表達『強壯』意思。假如你來重訓室參觀，我們會做啞鈴臥推，柯瑞可以是屬於百磅等級，這可沒多少人做得到，且他的腿也非常強壯，這改變就發生在過去1年」，格林如此表示。

而教頭柯爾（Steve Kerr）也對柯瑞重訓有成印象深刻，「我會說他的改變很不可思議，尤其是過去3年，你很明顯可以看到他身體變化」。總管邁爾斯（Bob Myers）也透露，一次跟訓練團隊閒聊，若換算身高體重，意外得知柯瑞深蹲成績是隊上之冠。

當然重訓所造就力量之外，柯瑞滿場飛奔的體力也是他至今仍維持巔峰一大關鍵，對手獨行俠教頭基德（Jason Kidd）就聲稱，柯瑞是當今體能最佳的球員之一，而愛德華（Anthony Edwards）日前也提到，自己當初試訓勇士，嘗試柯瑞練投菜單，累到不行，也讓自己下定決心作改變。