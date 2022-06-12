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NBA／太想賺犯規？泰托姆進攻陷掙扎

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（右）進攻熄火。（歐新社）
泰托姆（右）進攻熄火。（歐新社）

對塞爾蒂克來說，想要擊敗強敵勇士奪冠，泰托姆（Jayson Tatum）如何善用自身優勢不流於低效率單打，且更能串連團隊攻勢，至關重要。

在球隊取勝的兩場比賽中，泰托姆一共送出22次助攻，而輸球的兩場合計僅9次。而其進攻狀態更是掙扎，泰托姆在前4戰82投28中，投籃命中率低到僅有34.1%。

以第4戰來說，泰托姆在第三節前段比賽累積得到18分，但剩餘時間只再拿到5分，雖然得到全隊最23分，還有11籃板6助攻3阻攻的表現，但23投僅8中。

「勇士的輪轉防守做得很好。泰托姆沒有閱讀好對方的防守，在進攻時他有時會選擇往人群中突破，過多的想要尋求犯規，而非上籃終結。他可以打得更聰明一些，透過拋投或中距離跳投取分。到目前為止我已經好幾次看到這種情況出現。」塞爾蒂克主帥尤多卡（Ime Udoka）說。

「我們盡了最大努力，但顯然有些事情我們仍需要改進。我在處理球時必須更加果斷，打得更有效率，投籃也要更好。這是我的責任。我們在進攻端球權轉移有些停滯，每次都要靠單打取分是很困難的。」泰托姆說。

「現在系列賽等於重新開始，我要先睡一覺，明天再踏上漫長的客場長途之旅。」

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