NBA／柯瑞飆43分撕綠衫 勇士2：2扳平

柯瑞（中）拿下43分，助勇士告捷。（路透）

儘管前一場比賽才被壓傷左腳，但勇士 隊主控柯瑞 （Stephen Curry）在10日與塞爾蒂克隊的總冠軍賽 第4戰，全場砍進7顆三分球拿下43分外帶10籃板，助隊以107：97告捷，將系列賽以2：2扳平。

在前一戰錯過末節的反撲機會後，勇士從開賽就展現贏球決心，尤其是過去在場上沒有太多情緒起伏的柯瑞，在首節連續命中三分球後就出現對著塞爾蒂克球迷吼叫的動作。談到這樣的舉動，他說：「今晚我們必須讓場上的每個人都知道，我們就在這。」

柯瑞本場也打出紀錄之夜，全場出手26次命中14球，其中包括7記三分球，拿下43分、10籃板、4助攻，也讓他成為冠軍賽史上單場拿下40分、10籃板第二老的球員，僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James）。

談到自己的激情演出，柯瑞賽後說：「今晚我們必須打得更有迫切性，才能在客場拿下勝利並且在系列賽中保持活力，最重要的是我們將重新獲得主場優勢，這對我們來說是另一大動力。」

而勇士湯普森（Klay Thompson）在談到搭檔的表現時也稱，這場比賽是柯瑞在冠軍賽表現最佳的一戰，「這傢伙的心臟有夠大，但令人更驚訝的是他竟然沒有入選第一隊，不過就這樣吧，下一季他一定會做到。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也以無以倫比的表現來稱讚柯瑞，「塞爾蒂克拿出了聯盟最佳的防守，但柯瑞仍是頂住這樣的壓力，我認為他的身體正處在最強壯的階段。他在場上真的很辛苦，腳傷讓他有點掙扎，但他非常渴望勝利，當我結束執教工作後，我會回首過去並說一聲，謝謝你柯瑞。」

至於塞爾蒂克則是在下半場出現攻勢斷電的狀況，手感不佳的泰托姆（Jayson Tatum）則說：「對手是一支偉大的球隊，但我必須打得更好，雖然我正在用其他方式影響比賽，但我必須打得更有效率，並有更好的投籃。」