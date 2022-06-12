我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

NBA／柯瑞飆43分撕綠衫 勇士2：2扳平

體育新聞組／綜合報導
柯瑞（中）拿下43分，助勇士告捷。（路透）
柯瑞（中）拿下43分，助勇士告捷。（路透）

儘管前一場比賽才被壓傷左腳，但勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）在10日與塞爾蒂克隊的總冠軍賽第4戰，全場砍進7顆三分球拿下43分外帶10籃板，助隊以107：97告捷，將系列賽以2：2扳平。

在前一戰錯過末節的反撲機會後，勇士從開賽就展現贏球決心，尤其是過去在場上沒有太多情緒起伏的柯瑞，在首節連續命中三分球後就出現對著塞爾蒂克球迷吼叫的動作。談到這樣的舉動，他說：「今晚我們必須讓場上的每個人都知道，我們就在這。」

柯瑞本場也打出紀錄之夜，全場出手26次命中14球，其中包括7記三分球，拿下43分、10籃板、4助攻，也讓他成為冠軍賽史上單場拿下40分、10籃板第二老的球員，僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James）。

談到自己的激情演出，柯瑞賽後說：「今晚我們必須打得更有迫切性，才能在客場拿下勝利並且在系列賽中保持活力，最重要的是我們將重新獲得主場優勢，這對我們來說是另一大動力。」

而勇士湯普森（Klay Thompson）在談到搭檔的表現時也稱，這場比賽是柯瑞在冠軍賽表現最佳的一戰，「這傢伙的心臟有夠大，但令人更驚訝的是他竟然沒有入選第一隊，不過就這樣吧，下一季他一定會做到。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也以無以倫比的表現來稱讚柯瑞，「塞爾蒂克拿出了聯盟最佳的防守，但柯瑞仍是頂住這樣的壓力，我認為他的身體正處在最強壯的階段。他在場上真的很辛苦，腳傷讓他有點掙扎，但他非常渴望勝利，當我結束執教工作後，我會回首過去並說一聲，謝謝你柯瑞。」

至於塞爾蒂克則是在下半場出現攻勢斷電的狀況，手感不佳的泰托姆（Jayson Tatum）則說：「對手是一支偉大的球隊，但我必須打得更好，雖然我正在用其他方式影響比賽，但我必須打得更有效率，並有更好的投籃。」

柯瑞 勇士 總冠軍賽

上一則

NBA／太想賺犯規？泰托姆進攻陷掙扎

延伸閱讀

NBA／16個籃板創生涯新高 維金斯：我想要贏球

NBA／16個籃板創生涯新高 維金斯：我想要贏球
NBA／讚柯瑞拿出冠軍賽最佳表現 湯普森：心臟有夠大

NBA／讚柯瑞拿出冠軍賽最佳表現 湯普森：心臟有夠大
帶傷上場退綠衫軍 柯瑞狂砍43分 勇士扳平系列賽

帶傷上場退綠衫軍 柯瑞狂砍43分 勇士扳平系列賽
NBA／43分、10籃板寫第二老紀錄 柯瑞：打出自己的風格

NBA／43分、10籃板寫第二老紀錄 柯瑞：打出自己的風格

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
10日續在波士頓進行的NBA總冠軍賽G4，勇士以107：97勝塞爾蒂克，系列賽2:2追平。(路透)

1張圖／NBA總冠軍戰G4 勇士107：97勝塞爾蒂克

2022-06-10 23:29
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
勇士第三戰由柯瑞帶頭在一波球權一口氣拿了7分，寫下總冠軍賽紀錄。 美聯社

NBA／勇士一波球權拿7分 球員當觀眾也驚嘆不已

2022-06-10 17:36
伊古達拉強調柯瑞不須要FMVP來證明自己。 歐新社

NBA／不介意讓出15年FMVP 伊古達拉難忍柯瑞受批評

2022-06-10 08:40

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望