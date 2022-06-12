NBA／柯爾「揚長避短」大膽調度 格林順其自然

格林冠軍賽手感非常冷。（路透）

勇士 過去2場輸球在最後決勝期都面臨極大麻 煩，10日第四節初也是不例外，面對泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）的連番攻勢，又陷入被動局面，落後對手5分。

但此時柯爾（Steve Kerr）大膽出招，將進攻端形同4打5的格林（Draymond Green）換下場，排出柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）搭配魯尼（Kevon Looney）的一大四小追分陣容。

結果在「浪花兄弟」的帶動下，勇士殺出一波11：3的攻勢，一口氣扭轉戰局，反而取得3分超前。隨後柯爾雖然又把格林換上去，但僅止於防守端，一轉換進攻回合，馬上又將其換下；但這樣「揚長避短」的調度沒有摧毀格林的鬥志。

格林在最後關鍵時刻上場繳出兩次重要助攻外加一次進攻籃板，幫助勇士將差距拉開到102：97；而隨後柯瑞罰球未中，他又再次搶到進攻籃板。儘管全場7投1中只有2分進帳，但格林的9籃板8助攻4抄截還是發揮一定的作用。

談到格林這個系列賽的貧弱進攻表現，柯爾表示：「塞爾蒂克的身材高度和運動能力出色，對格林來說要拿分不容易。但他仍具備影響比賽的能力，他知道為了勝利我們會不惜一切代價。」

對於這種攻守端切開的策略性調度，柯爾也坦言：「我沒想過把球員換下去會有人還高興的。但格林有著難以置信的好勝心，更是個終極競爭者。等到他回到場上，他就會打出精采表現。」

至於格林則說：「這是教練的決定，你只能順其自然去接受。我必須在比賽中保持頭腦清醒。在如此勢均力敵比賽中被換下場，你是不會感到興奮的，特別是在這種層級的對抗。」