NBA／16個籃板創生涯新高 維金斯：我想要贏球

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勇士 能在第4戰勝出，柯瑞 （Stephen Curry）狂飆43分的驚人表現無疑是關鍵，但維金斯（Andrew Wiggins）在攻守兩端的發揮同樣扮演重要角色。

維金斯此役17投7中還是得到「既定」的17分，但整場比賽卻搶下多達17個籃板，一口氣刷新個人生涯紀錄。

根據統計，維金斯成為勇士隊史第7位在總冠軍賽 至少拿到15分15籃板的球員，先前6人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、舍蒙德（Nate Thurmond）、格林（Draymond Green）、戈拉（Tom Gola）、葛拉伯斯基（Joe Graboski）、強森（Neil Johnston）。

維金斯的強勢表現也得到總教練柯爾（Steve Kerr）的讚賞。「維金斯不僅是拿到17分16籃板，正負值還有+20。我們需要他在每一方面的貢獻。」

勇士前一戰不敵綠衫軍，失去制空權和籃板保護無疑是一大因素之一，然而在第4戰中，除了維金斯抓下16個籃板，魯尼（Kevon Looney）和柯瑞（Stephen Curry）各拿到11個籃板、10個籃板，格林也有9籃板進帳，這讓勇士包括團隊籃板在內一共拿到61個籃板，勝過對手的49個。

「我想要贏球，我也知道籃板球是比賽的重要關鍵。」維金斯說。