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NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

NBA／勇士吃癟 綠衫軍威廉斯扛禁區 尤多卡：現代中鋒範本

體育新聞組／綜合報導
綠衫軍主帥尤多卡稱讚子弟兵威廉斯（左），是現代中鋒範本（美聯社）
綠衫軍主帥尤多卡稱讚子弟兵威廉斯（左），是現代中鋒範本（美聯社）

飽受膝傷困擾的綠衫軍中鋒R.威廉斯（Robert Williams III），其表現可說是牽動整個總冠軍賽的勝負。在主場進行的第3戰中，威廉斯避開了被柯瑞（Stephen Curry）打點的壓力，從而繳出8分10籃板4阻攻3抄截的防守表現，讓勇士難以在禁區逞兇。

據統計，R.威廉斯在總冠軍賽期間的防守效率為95.6，居兩隊之冠。此外，另一項數據顯示，勇士在西區第二輪和西區冠軍賽禁區平均得分分別是48.7、49.2，但到了總冠軍賽卻只剩30.7。擅長的突破空切無法有效開展，也讓勇士持續陷入苦戰。這些都可以說明R.威廉斯所帶給對手的壓迫感。

綠衫軍主帥尤多卡（Ime Udoka）也大力稱讚了這位防守悍將。「R.威廉斯是非常具有直覺本能的全方位防守者，可說是現代NBA的中鋒範本。體型較小一號，移動速度快，能扛住內線，也能守到外圍，並且能夠持續護框。對我們來說，他是非常巨大的優勢。」

對於自己的表現，R.威廉斯表示：「我想阻止他們出手。面對勇士這群投射能力優異的球員，我必須做些什麼來阻擋他們。」

威廉 勇士 總冠軍賽

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