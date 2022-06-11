NBA／撒錢爭冠？ 勇士駁：球員過半自家培養

某些球隊認為勇士花大錢買競爭力，總管邁爾斯（左）對這種說法不以為然。 （美聯社）

根據ESPN記者洛威（Zach Lowe）的報導，勇士 本季團隊薪資和豪華稅總支出高達3.46億美元，這讓某些球隊傳出有些怨言，認為勇士透過高額薪資的支出，以獲取競爭優勢。

8年內6度闖進總冠軍賽的表現，這讓勇士享受冠軍榮耀之餘，也必須付出頂級合約以維持後續競爭力，本季陣中有4人年薪高過2000萬美元。

其中柯瑞 （Stephen Curry）達到4578萬美元，湯普森（Klay Thompson）3800萬美元，維金斯（Andrew Wiggins）3158萬美元，格林（Draymond Green）也有2400萬美元。也因此球隊每年幾乎都要支出高額豪華稅，單是本季豪華稅就高達1.703億美元，基本上就是養了將近3支球隊。

不過對於某些球隊認為勇士花大錢買競爭力的說法，總管邁爾斯（Bob Myers）卻不以為然，他表示：「為自家培養的球員花錢，這應該是被允許的。我們選了這些人進來，培養了他們，這並非我們從自由市場上簽來的。」

勇士本季陣容中，超過一半球員都是自己選秀養成，輔以交易來維金斯，並簽下波特 （Otto Porter Jr.）、小裴頓（Gary Payton II）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）等所構築而成。