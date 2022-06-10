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NBA／波爾火力支援遭掐斷 柯爾：不會太擔心他進攻

記者蔡佳霖／綜合報導
波爾總冠軍賽表現起伏大，柯爾仍力挺不擔心他的進攻表現。 路透
波爾總冠軍賽表現起伏大，柯爾仍力挺不擔心他的進攻表現。 路透

加入聯盟第3年就隨著勇士闖進總冠軍賽的波爾（Jordan Poole），儘管季後賽表現有目共睹，但面對防守能力更強大的塞爾蒂克，波爾也顯現調整上和經驗端的不足，起伏甚鉅，連帶也影響到勇士整體戰力。

據統計，波爾這3戰平均僅12分2.7助攻2.3籃板，投籃命中率40.5%，三分球命中率33.5%，特別是在勇士落敗的2場比賽中，波爾一共只得到19分，難以有效形成另一個強力攻擊點。

不過總教練柯爾（Steve Kerr）卻表示：「我不會太過擔心波爾的進攻，對我們全隊來說，關鍵仍是立足於防守。每個人都需要挺身而出，波爾也是如此。只有打出更好的防守，才能帶動進攻端的表現，我認為這會是我們第4戰的重點。」

波爾認為他在比賽中面臨到不同的防守針對包括雙人夾擊等，他也是透過觀看比賽影片，並和陣中經驗豐富的老將討論，藉此來尋找平衡。「看比賽的影片一直都是我的準備工作之一，像老將詢問一些問題也是，我都會去嘗試做看看。」

談到在波士頓客場作戰的壓力，波爾則說：「你必須要去擁抱這樣的挑戰，這是很好的經歷。我們會努力去克服，團結一致拿下勝利。」

勇士 季後賽 波士頓

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