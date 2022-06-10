NBA／輸球還傷柯瑞 勇士冠軍賽隱憂

勇士隊球星柯瑞（左）在關鍵時刻受傷，露出痛苦表情。（美聯社）

NBA總冠軍賽 8日移師塞爾蒂克隊主場進行第3戰，上半場打完落後12分的勇士 隊，雖在第3節吹起反攻號角，不過末節攻勢斷電，主控柯瑞 （Stephen Curry）還在最後4分鐘遭壓傷左腳，最終100：116不敵塞爾蒂克，系列賽1：2落後。

總冠軍賽重返波士頓舉行，勇士賽前練投卻發現球場籃框高度超標，導致練球一度喊卡；至於回到主場的塞爾蒂克，上半場火力全開，連兩節得分突破30分，取得12分領先。

勇士主控柯瑞第3節挺身而出拿下15分，率隊以4分落後進入末節，不過塞爾蒂克防守持續施壓，讓勇士單節僅拿下11分，柯瑞還在與霍福特（Al Horford）爭搶過程中被壓傷左腳；勇士前鋒格林（Draymond Green）為了柯瑞將對手推開，賠上個人第6犯，最終勇士以16分差距吞敗。

柯瑞攻下全場最高31分，賽後談到左腳傷勢時表示，與3月份被史馬特（Marcus Smart）壓傷的地方相近，不過這次狀況沒那麼糟，「儘管有些痛苦，但我會沒事的，接下來觀察狀況，應不會錯過下一戰。」

除了柯瑞的傷勢問題，格林在冠軍賽前3戰合計僅拿下15分，且兩場比賽6犯離場，成為勇士爭霸另一大隱憂；談到在塞爾蒂克球迷的噓聲與謾罵中出賽，格林說：「我太軟了，這是讓我最沮喪的地方。至於球迷就讓他們繼續這樣吧，我的工作並不是對他們做出反應。」

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下26分、9助攻，談到球隊擋下勇士下半場的反撲，他說：「如果是在賽季前段，可能就這樣放棄領先並輸掉比賽，但當我們扭轉賽季後，此役沒有低頭，叫了暫停重新組合，解決問題並拿下勝利，大家該為此感到自豪。」