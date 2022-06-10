我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

NBA／輸球還傷柯瑞 勇士冠軍賽隱憂

體育新聞組／綜合報導
勇士隊球星柯瑞（左）在關鍵時刻受傷，露出痛苦表情。（美聯社）
勇士隊球星柯瑞（左）在關鍵時刻受傷，露出痛苦表情。（美聯社）

NBA總冠軍賽8日移師塞爾蒂克隊主場進行第3戰，上半場打完落後12分的勇士隊，雖在第3節吹起反攻號角，不過末節攻勢斷電，主控柯瑞（Stephen Curry）還在最後4分鐘遭壓傷左腳，最終100：116不敵塞爾蒂克，系列賽1：2落後。

總冠軍賽重返波士頓舉行，勇士賽前練投卻發現球場籃框高度超標，導致練球一度喊卡；至於回到主場的塞爾蒂克，上半場火力全開，連兩節得分突破30分，取得12分領先。

勇士主控柯瑞第3節挺身而出拿下15分，率隊以4分落後進入末節，不過塞爾蒂克防守持續施壓，讓勇士單節僅拿下11分，柯瑞還在與霍福特（Al Horford）爭搶過程中被壓傷左腳；勇士前鋒格林（Draymond Green）為了柯瑞將對手推開，賠上個人第6犯，最終勇士以16分差距吞敗。

柯瑞攻下全場最高31分，賽後談到左腳傷勢時表示，與3月份被史馬特（Marcus Smart）壓傷的地方相近，不過這次狀況沒那麼糟，「儘管有些痛苦，但我會沒事的，接下來觀察狀況，應不會錯過下一戰。」

除了柯瑞的傷勢問題，格林在冠軍賽前3戰合計僅拿下15分，且兩場比賽6犯離場，成為勇士爭霸另一大隱憂；談到在塞爾蒂克球迷的噓聲與謾罵中出賽，格林說：「我太軟了，這是讓我最沮喪的地方。至於球迷就讓他們繼續這樣吧，我的工作並不是對他們做出反應。」

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下26分、9助攻，談到球隊擋下勇士下半場的反撲，他說：「如果是在賽季前段，可能就這樣放棄領先並輸掉比賽，但當我們扭轉賽季後，此役沒有低頭，叫了暫停重新組合，解決問題並拿下勝利，大家該為此感到自豪。」

勇士 柯瑞 總冠軍賽

上一則

高球／PGA禁跨足LIV球員參賽 米克森遭殃

延伸閱讀

NBA／波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」

NBA／波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」
NBA／格林前3戰15分、15犯 柯爾：我信任他勝任何人

NBA／格林前3戰15分、15犯 柯爾：我信任他勝任何人
NBA／FMVP排行榜領先 柯瑞拚了：想拿獎湊齊榮耀拼圖

NBA／FMVP排行榜領先 柯瑞拚了：想拿獎湊齊榮耀拼圖
NBA／柯瑞腳被壓喊沒事啦 格林曝事發當下驚魂

NBA／柯瑞腳被壓喊沒事啦 格林曝事發當下驚魂

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
NBA總冠軍賽第3戰，塞爾蒂克以116：100勝勇士，系列賽2：1領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰G3 塞爾蒂克116：100勝勇士

2022-06-08 23:34
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退