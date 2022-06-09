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NBA／FMVP排行榜領先 柯瑞拚了：想拿獎湊齊榮耀拼圖

體育新聞組／綜合報導
柯瑞不否認想拿FMVP。（Getty Images）
柯瑞不否認想拿FMVP。（Getty Images）

NBA總冠軍賽如火如荼地開打，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）目前也在FMVP排行榜上高居第一，生涯中就缺這塊榮耀拼圖的他，受訪中不諱言表示想體驗看看奪下FMVP的滋味。

柯瑞雖然已奪下3次總冠軍、2次年度MVP可是卻一直與FMVP失之交臂，在近日接受「NBA Today」採訪時表示「要是我順利得獎了，那代表我們也拿下總冠軍了」。並提到過去是誰拿下總冠軍賽MVP，全隊都為他們高興，「隊友們得獎確實棒，不過說實話我也想體驗獲獎的感覺，但FMVP不會是全隊努力的目標，贏得總冠軍才是」。

就前兩戰的表現，柯瑞看來也是來真的，總冠軍賽第一戰首節就火力全開射下21分、全場則是34分；第二戰攻下全隊最高29分，積極的防守也展現在全隊最多的3抄截，他在今年季後賽已投進了72顆三分球，總冠軍賽兩場平均可獲得31.5分、5.5籃板、4.5助攻，目前在FMVP排行榜上高居第一，隊友波爾(Jordan Poole）與魯尼（Kevon Looney）則分居二、三位，接著才是綠衫軍「雙Ｊ」泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）。

值得一提的是，柯瑞在場上雖有當仁不讓氣勢，但謙遜態度也獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的讚賞：「我說過很多次了，我看到柯瑞，我就想起馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan），當我和鄧肯一起比賽時，我也感受到同樣的氣氛，非常難以置信、真實的謙虛、幽默及喜悅。」同時讚賞柯瑞非常願意幫助其他隊友，他不在乎能拿下多少分及助攻，更希望幫助新秀們成長。

勇士前鋒格林（Draymond Green）也說：「這一切都是從柯瑞開始，當杜蘭特在勇士時，我們的進攻仍然是從柯瑞發動，這就是我們的方式。」格林強調他非常欽佩柯瑞，從未要求隊友們圍繞他，而是不斷保持謙虛，以球隊為優先。

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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