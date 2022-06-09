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NBA／威廉斯再扮防守巨獸 綠衫軍主帥讚改變比賽走勢

記者劉肇育／綜合報導
帶傷上陣的塞爾蒂克中鋒R．威廉斯（左）單場送出4次火鍋、3抄截，讓主帥尤多卡（Ime Udoka）直言是球隊贏球一大關鍵。 (美聯社)
帶傷上陣的塞爾蒂克中鋒R．威廉斯（左）單場送出4次火鍋、3抄截，讓主帥尤多卡（Ime Udoka）直言是球隊贏球一大關鍵。 (美聯社)

塞爾蒂克8日在總冠軍賽第3戰於主場出賽的情況下，儘管在第三節面臨勇士的反撲，但最終仍是靠著防守在第四節封鎖勇士進攻火力，以116：100在系列賽取得2：1領先優勢，而本場比賽帶傷上陣的塞爾蒂克中鋒R．威廉斯（Robert Williams III）單場送出4次火鍋、3抄截，讓主帥尤多卡（Ime Udoka）直言是球隊贏球一大關鍵。

前一場在勇士主場輸球後，塞爾蒂克8日回到主場在上半場一路壓著勇士打，儘管第三節勇士打出單節33：25的攻勢讓兩隊回到拉鋸戰，不過第四節塞爾蒂克的防守成功澆熄了勇士的反撲氣燄，尤其是R．威廉斯該節不但兩次從柯瑞手中抄截成功，還賞了他一記麻辣鍋，並且在最後3分52秒與霍福特（Al Horford）上演一次空中接力爆扣，有攻有守的表現著實關鍵。

談到R．威廉斯的優異表現，塞爾蒂克總教練尤多卡說：「他是我們非常重要的獲勝因素，他在防守端的表現真的太棒了，不僅僅是他的火鍋，他可以說是改變了整場比賽的走勢。」

而8日攻下26分送出9助攻的泰托姆（Jayson Tatum）也說：「他在球場兩端的籃下都相當有存在感，他是這聯盟最棒的投籃干擾者之一，同時他還可以進行空中接力，對方必須尊重他。」

今年季後賽因傷打打停停的R．威廉斯，8日攻下8分、10籃板、4阻攻、3抄截，賽後他也直言自己確實是忍著傷痛在比賽，「在這個階段，忍痛比賽是值得的，如果是在平時我一定會需要更多時間來恢復，但現在就是看我能否忍住疼痛的問題了，距離下一場比賽我只有一天休息時間，這無疑是個挑戰。」

勇士 威廉 柯瑞

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