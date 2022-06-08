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NBA／挺過浪花兄弟第3節猛攻 塞爾蒂克拉尾盤 系列領先

記者陳元廷／綜合外電報導
NBA總冠軍賽第3戰，塞爾蒂克以116：100勝勇士，系列賽2：1領先。（Getty Images）
NBA總冠軍賽第3戰，塞爾蒂克以116：100勝勇士，系列賽2：1領先。（Getty Images）

湯普森（Klay Thompson）擺脫前場低迷，聯手「浪花兄弟」搭檔柯瑞（Stephen Curry），今天再度助勇士打出招牌第3節海嘯攻勢急起直追，不過塞爾蒂克這次挺住壓力，末節拉尾盤，終場以116：100取得系列2：1領先。

就如同G2劇本重演，布朗（Jaylen Brown）此役首節手感發燙，獨攬17分率隊甩開對手，不過勇士非省油燈，湯普森次節手感加溫，沒讓綠衫軍拉開差距。湯普森更在第3節與柯瑞合轟25分，一度反超比數，但塞爾蒂克沒亂陣腳。

進入決勝節，勇士外線找不到準星，三分僅9投1中，單節更只拿到11分，而塞爾蒂克防守加壓，幾次火鍋振奮士氣，且積極拚搶進攻籃板，泰托姆（Jayson Tatum）與史馬特（Marcus Smart）輪流開火，勇士氣力放盡終敗陣。

數據上，布朗奪27分居首，泰托姆獲26分、9助攻，史馬特則有24分貢獻，威廉斯（Robert Williams III）則有10籃板與4阻攻與3抄截的精彩防守端演出；勇士方面，柯瑞31分為佳，湯普森另有25分進帳。

勇士 柯瑞 威廉

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