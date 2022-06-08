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NBA／重看「第6戰湯普森」影片 湯普森力拚擺脫低潮

記者劉肇育／綜合報導
Getty Images
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總冠軍賽前兩戰合計33次出手僅命中10球後，勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）的低迷手感成為各界關注焦點，對於今晚將在塞爾蒂克隊主場參與第3戰，湯普森表示已經做好準備，並觀看過去表現優異的比賽影片，希望能藉此擺脫低潮。

湯普森在總冠軍賽前兩戰合計僅拿下26分，其中三分球出手15次僅命中4球，且兩場比賽合計僅站上罰球線2次，在進攻端的威脅性全然消失，而他的狀態也被認為是勇士接下來是否能夠在塞爾蒂克主場帶回勝利的關鍵。

在7日練完球後，湯普森也透露自己已經在尋求擺脫低潮的方式，包括像是觀賞過去在季後賽第6戰總能展現出關鍵表現的影片，他說：「這就是你在這個時代打球的美妙之處，你可以在影音網站上查看你所有的精彩瞬間。」

湯普森透露，其實早在大學時期，就會透過重新檢視精彩比賽的影片來調整狀態，「當一切看起來都很協調的時候，你的身體自然就能夠找到狀態，球就能夠自然的從你的指尖投出。」

湯普森過去曾在2016年西區冠軍賽隊戰雷霆的第6戰狂飆11顆三分球拿下11分，2019年的總冠軍賽第6戰他也有單場30分的表現，根據統計，湯普森在過去7場系列賽第6戰的比賽中，平均能攻下28.1分、砍進6顆三分球，這也讓他獲得「第六戰湯普森」的稱號。

談到湯普森的狀態，隊友柯瑞（Stephen Curry）則是強調一點都不擔心，並指出湯普森即使狀態不佳，也不會讓自己展現出掙扎的一面，「他總是會找到一種讓自己前進的方式，尤其是在季後賽時，他現在看起來仍是會讓你覺得他將單場攻下50分，整個人充滿自信，這就是他好的地方。」

總冠軍賽 勇士 季後賽

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