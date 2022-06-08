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NBA／外界放大審視柯瑞 勇士總管：為何不好好為他慶祝

記者曾思儒／綜合報導
勇士隊本季重返季後賽，當家球星柯瑞連兩戰都攻下全隊最高分。（Getty Images）
勇士隊本季重返季後賽，當家球星柯瑞連兩戰都攻下全隊最高分。（Getty Images）

勇士隊本季重返季後賽，當家球星柯瑞（Stephen Curry）連兩戰都攻下全隊最高分，生涯總冠軍賽寫下的特別紀錄可以和兩大傳奇「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）齊名，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）直呼，柯瑞都展現如此成績，球隊卻還要捍衛他的表現「讓人難過」。

麥爾斯上廣播節目時被問到柯瑞締造的總冠軍賽特別紀錄，他直接表達外界對柯瑞仍有質疑的看法，他說：「我們還必須為他捍衛，這很讓人難過。」

麥爾斯補充說，就算沒有今年的總冠軍賽，柯瑞已經締造夠多成績，「他早就證明自己了，我不懂為什麼還要說他必須持續證明。」他提到，柯瑞的數據驚人，但外界仍會以批判眼光，似乎都沒張大眼睛看清楚柯瑞的表現，「這已經是他8年來第6次打總冠軍賽，你們沒看到嗎？沒看到他例行賽表現？」

柯瑞本季成為聯盟史上「三分球王」，且率隊重返總冠軍賽，麥爾斯還提到，撇除球場上的成績，柯瑞光是個人特質就已值得慶祝。

「我不知道是不是忌妒，我不知道什麼原因讓人們無法認同他做的事情，或是不情願去讚美他。」麥爾斯形容柯瑞肯定是一生遇到「最好的人」之一，絕對必須支持且對他讚絕口，「他是那麼謙虛，看他怎麼為隊友慶祝就知道。他真的是個不可思議的人，為什麼不能好好為他慶祝就好呢？」

柯瑞 總冠軍賽 勇士

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