NBA／受封水花家族新成員 波爾特：我喜歡「水花小子」

今年打出代表作的波爾（左）加入「水花家庭」，他笑說滿喜歡其中一個外號。（路透）

勇士 隊有著名的射手組合「水花兄弟（Splash Brothers）」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），今年打出代表作的波爾（Jordan Poole）也加入「水花家庭」，他笑說滿喜歡其中一個外號。

「我有聽到幾個真的很不錯，水花小子（Kid Splash）就很酷。」22歲的波爾說。

2019年選秀會被勇士挑中後，波爾就有「水花外甥（Splash Nephew）」外號，經過NBA 和發展聯盟洗禮，波爾展現進攻端的能力，現在他已經加入兩位學長行列，獲得球迷「波爾派對（Poole Party）」稱號，加上「水花」家族相關的暱稱，展現他在球隊的重要性。

波爾提到，眾多外號讓他相信自己有足夠能力，「我還有兩位非常出色的球員在面前，我可以從他們身上學習，我有非常好的直覺，就是事情會朝正確方向發展。」

「可以從他們兩位身上學習，遵循他們的腳步是很棒的事情的，我總是覺得我能產生影響力，尤其是有他們兩位在前帶領，伴隨著我。」才在NBA第3個球季的波爾提到，自己還需要時間繼續成長，「但能成為這一份子，真的很酷，很特別，這是當然的。」

波爾本季首度打季後賽就頻頻寫紀錄，首輪碰金塊隊的第一戰就攻下30分，包括5記三分球，成NBA史上第2位達成此紀錄的球員；總冠軍賽 第2戰他單場飆進5記三分球，讓他以22歲年紀成為總冠軍賽史上最年輕單場命中5記三分球的球員。