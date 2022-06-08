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NBA／湖人新帥挺衛少 但須做出「犧牲」

體育新聞組／綜合報導
衛斯特布魯克。（Getty Images）
衛斯特布魯克。（Getty Images）

歷經令人失望的賽季後，湖人球團7日正式對外介紹新任總教練漢姆（Darvin Ham），他談到對於球隊三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的未來執教規劃，尤其力挺今年飽受批評的衛斯特布魯克，他說，湖人的轉變要從防守做起，並坦言魏少要做出犧牲。

湖人新任總教練漢姆。（路透）
湖人新任總教練漢姆。（路透）

湖人今年以西區第11名無緣附加賽後，就與總教練佛蓋爾分道揚鑣，經過一連串的面試後，總經理佩林卡（Rob Pelinka）直言，漢姆是這次招聘委員會一致的選擇，他說：「這是隊史令人難以置信的光明和充滿希望的一天。」

曾在湖人擔任助教、並與布萊恩（Kobe Bryant）共事過的漢姆表示，這次回來執教就像是回家一樣，「這裡是我教練生涯的起點，這個地方對我來說永遠都很特別。」

漢姆上任後首要任務就是與球隊三巨頭溝通，他強調新賽季將會盡量減輕詹姆斯的負擔，確保戴維斯能夠健康出賽，也力挺衛斯特布魯克，「他是我見過最好的球員之一，我不懂人們為什麼總是要抹殺他，我跟他有很棒的交流，我們對話最重要的詞就是『犧牲』。」

儘管深知三巨頭對於球隊的重要性，漢姆也強調，未來執教將會一視同仁，即使是三巨頭犯錯也會遭到他的指正，「一但看影片發現是誰搞砸戰術，那就得指出來，如果我不能對三巨頭之一也做到這點，那輪替中的某個人，可能就不會認真看到我們正在做的事情。」

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