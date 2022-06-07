我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應北韓試射 韓美7日在黃海上空進行聯合空中演習

殲16向澳軍機丟鋁箔條「危險」 中國防部：安全又合法

NBA／飆進總冠軍賽第3遠長射 波爾：我和柯瑞早有預感

記者曾思儒／即時報導
勇士隊柯瑞（右）大大擁抱波爾，兩人的三分球煙火秀，率隊在總冠軍賽扳平戰局。（路透）
勇士隊柯瑞（右）大大擁抱波爾，兩人的三分球煙火秀，率隊在總冠軍賽扳平戰局。（路透）

生涯第一場總冠軍賽表現不盡理想，勇士隊新星波爾（Jordan Poole）第2戰馬上反彈，攻下17分、3助攻、2抄截和2籃板，助隊以107：88壓下塞爾蒂克隊，他透露自己兩場比賽的最大不同是對進攻企圖心的改變。

第一戰7投2中僅拿9分的波爾說，第二戰有更注意自己的空檔機會，「我想第一場比賽，我試著讓隊友都加入，讓他們有輕鬆出手機會，因為他們（塞爾蒂克）包夾我，當柯瑞（Stephen Curry）不在場上時他們放很多注意力在我身上，但就是要打得積極。」

不只進攻更積極，波爾也享受投進關鍵球的英雄時刻，上半場僅拿3分的他，第三節讀秒階段連續飆進兩記大號外線，壓哨球更是一記39呎「logo shot」，距離名列總冠軍賽進球的第3遠。

波爾透露，他和柯瑞都有預感，「我們幾天前的投籃練習就有聊到，這系列賽會有人投進半場遠投，不管是我或柯瑞，我只是先讓這發生了。」

波爾第二戰的三分球9投5中，讓他以22歲年紀成為總冠軍賽史上最年輕單場命中5記三分球的球員。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）倒是認為，兩戰的波爾沒有太大區別，他對這位年輕後衛很有信心，且相信波爾會在比賽中學習成長，柯爾說：「波爾還是一個很年輕的球員，在飛行中學習，他已經有很傑出的球季，他充滿天分和自信，我也相信他會找到方式，這晚他就找到自己的一條路。」

柯瑞 總冠軍賽 勇士

上一則

NBA／勇士第1場太「軟」小裴頓復出加強防守

下一則

法網／波蘭球后上場前會化妝？球迷怒批記者性別歧視

延伸閱讀

NBA／勇士三劍客決賽攜手18勝 僅次馬刺三巨頭

NBA／勇士三劍客決賽攜手18勝 僅次馬刺三巨頭
勇士找到克制波士頓之法

勇士找到克制波士頓之法
NBA／柯瑞領軍第3節海嘯攻勢 總冠軍G2勇士痛宰綠衫軍

NBA／柯瑞領軍第3節海嘯攻勢 總冠軍G2勇士痛宰綠衫軍
NBA／9歲大女兒愛下廚 柯瑞妻曝能從頭獨自完成一道菜

NBA／9歲大女兒愛下廚 柯瑞妻曝能從頭獨自完成一道菜

熱門新聞

總冠軍戰第二戰，勇士在主場扳平綠衫軍。（美聯社）

1張圖／NBA總冠軍戰G2 勇士「一波流」主場扳平綠衫軍

2022-06-06 08:50
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%