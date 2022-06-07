NBA／飆進總冠軍賽第3遠長射 波爾：我和柯瑞早有預感

勇士隊柯瑞（右）大大擁抱波爾，兩人的三分球煙火秀，率隊在總冠軍賽扳平戰局。（路透）

生涯第一場總冠軍賽 表現不盡理想，勇士 隊新星波爾（Jordan Poole）第2戰馬上反彈，攻下17分、3助攻、2抄截和2籃板，助隊以107：88壓下塞爾蒂克隊，他透露自己兩場比賽的最大不同是對進攻企圖心的改變。

第一戰7投2中僅拿9分的波爾說，第二戰有更注意自己的空檔機會，「我想第一場比賽，我試著讓隊友都加入，讓他們有輕鬆出手機會，因為他們（塞爾蒂克）包夾我，當柯瑞 （Stephen Curry）不在場上時他們放很多注意力在我身上，但就是要打得積極。」

不只進攻更積極，波爾也享受投進關鍵球的英雄時刻，上半場僅拿3分的他，第三節讀秒階段連續飆進兩記大號外線，壓哨球更是一記39呎「logo shot」，距離名列總冠軍賽進球的第3遠。

波爾透露，他和柯瑞都有預感，「我們幾天前的投籃練習就有聊到，這系列賽會有人投進半場遠投，不管是我或柯瑞，我只是先讓這發生了。」

波爾第二戰的三分球9投5中，讓他以22歲年紀成為總冠軍賽史上最年輕單場命中5記三分球的球員。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）倒是認為，兩戰的波爾沒有太大區別，他對這位年輕後衛很有信心，且相信波爾會在比賽中學習成長，柯爾說：「波爾還是一個很年輕的球員，在飛行中學習，他已經有很傑出的球季，他充滿天分和自信，我也相信他會找到方式，這晚他就找到自己的一條路。」