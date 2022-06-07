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NBA／勇士三劍客決賽攜手18勝 僅次馬刺三巨頭

體育新聞組／綜合報導
勇士隊柯瑞（右）大大擁抱波爾，兩人的三分球煙火秀，率隊在總冠軍賽扳平戰局。（路透）
勇士隊柯瑞（右）大大擁抱波爾，兩人的三分球煙火秀，率隊在總冠軍賽扳平戰局。（路透）

NBA總冠軍賽第二戰，勇士靠著第三節摧枯拉朽的破壞力，一舉擊潰綠衫軍，將戰局扳平。這也讓勇士教頭柯爾（Steve Kerr）執教以來，還沒有在季後賽的系列賽中陷入0：2的情況。

ESPN統計，這是勇士三劍客柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）攜手在總冠軍賽拿到的第18場勝利，最近50個賽季中，僅次於馬刺三巨頭鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）的19勝。

本場比賽中，柯瑞和波爾（Jordan Poole）聯手投進10記三分球，兩人第三節帶動一波35：14的海嘯攻勢。柯瑞拿下全場最高的29分，其中14分集中在第三節，包括最後3分鐘連兩記高難度三分球。

全場三分球9投5中拿下17分的波爾，第三節末也加入外線開火行列，他先是29.7秒飆進29呎外線，最後1.5秒39呎出手再空心破網，讓滿場球迷陷入瘋狂。

教頭柯爾除讚柯瑞單節表現「嘆為觀止」，另外肯定格林帶動起全隊的防守，「我認為每個人都更投入，這很明顯，我們的力量和身體強度都有提升，這是必須。」

不過，塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）對一次犯規吹判始終耿耿於懷。首節結束前3分52秒，布朗防守小裴頓（Gary Payton II）被吹了犯規，導致他背負2犯只能暫時退場，他表示：「我沒感覺自己碰到了小裴頓，但卻被吹了第2次犯規。這個虛幻的犯規無疑改變了整場比賽。」

上半場結束前，布朗又和格林發生肢體接觸，雙方一度引發小衝突。布朗後來得到3罰機會，但雙方沒有更進一步的懲處，不過布朗對於格林的動作十分不以為然。

布朗說，「他把腳放在我頭上，還試圖拉掉我的褲子，我不知道他是什麼意思。但這就是他會幹的事情，為了勝利他可以做出任何事情，整個職業生涯他都是如此。我們也必須要提升身體對抗」。

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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