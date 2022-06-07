NBA／湯普森手感持續低迷「勇士恐陷入麻煩」

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儘管勇士 在西區冠軍賽進行期間不斷協助湯普森（Klay Thompson）找回手感，不過總冠軍賽 開打後，湯普森的進攻狀態依然低迷。

兩場比賽下來，湯普森合計33投僅10中，三分球15投4中，一共得到26分。他更是先發5人中唯一一位正負值為負。

加入《ESPN》轉播團隊的鵜鶘球星麥凱倫（C.J. McCollum），在講評總冠軍賽時便指出，倘若湯普森的狀況仍像第2戰那樣，勇士將無法贏得總冠軍。

「說實話，如果湯普森表現像第2戰那樣低迷，勇士沒有機會贏下這輪系列賽。」麥凱倫說。麥凱倫也讚賞了塞爾蒂克的防守，帶給湯普森不小的壓力。

「湯普森看起來有些不安，」麥凱倫說，「我認為這源於綠衫軍的防守。他們不讓湯普森在三分線外獲得好的機會，迫使他往裡面走，在干擾下出手兩分球。而當他好不容易獲得空檔機會，我認為他也有些急躁了。」

不過麥凱倫也認為湯普森遲早會適應這樣的防守，重新找到自己的節奏。「如果他沒有變身『G6湯』，勇士就會有大麻 煩了。」

隊友魯尼（Kevon Looney）則是相信湯普森可以恢復手感。「他會繼續投籃，他會找到答案的。」