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末節雪崩 柯爾：首戰過早放鬆

體育新聞組／綜合報導
柯爾認為勇士首戰太早鬆懈。（Getty Images）
柯爾認為勇士首戰太早鬆懈。（Getty Images）

勇士總冠軍賽首戰遭塞爾蒂克逆轉翻盤，格林（Draymond Green）與柯瑞（Stephen Curry）賽後發言，特別是針對綠衫軍副將三分手感爆發，被部份人解讀為對手贏球存在運氣成份，教頭柯爾（Steve Kerr）也出面滅火澄清絕無不尊重之意。

「格林跟柯瑞現在一同打過6次總冠軍賽，他們見識過一切，贏過也輸過，嘗到心碎滋味跟奪冠遊行喜悅。我認為他們看待勝負心態是對的，這是來自經驗而非不尊重對手，一點都不是如此，我們都知道塞爾蒂克是多麼出色對手」，柯爾說。

他進一步提到：「我想當你回頭看首戰第4節，你當然得說對手表現非常好，不過同時也要點出，哪些地方是我們自己可以改進的。」柯爾坦言，勇士首戰過早放鬆，且強調部份問題是累積到末節才雪崩般爆發，首節防守就有需要修正處。

首戰踢到鐵板的格林（Draymond Green）也在個人談話節目強調，儘管柯瑞（Stephen Curry）首節就有21分包含6三分的瘋狂演出，是自己對不起老搭檔，必須拿出更好表現來確保勝利。

「當我回頭看這場比賽，是我對不起柯瑞，因為我沒打好。當他開局手感如此火燙，拿出這種水準表現，我必須要盡到我的責任，確保比賽是以贏球作收」，格林不諱言說，他也再次用個人推特轉發這節目片段並指出：「我會說話算話。」

首戰出手12次卻只命中2球，格林也強調自認進攻積極度沒問題就是沒把握機會，「我比多數時候更積極，但就沒投進。我出手12次比賽並不算多，下一戰也會拿出同樣進攻侵略性，持續出手，這次要把球投進，上一場就是沒把握而已」。

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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