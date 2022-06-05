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NBA總冠軍G2／柯瑞領軍海嘯攻勢 勇士痛宰綠衫軍

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NBA／柯瑞領軍第3節海嘯攻勢 總冠軍G2勇士痛宰綠衫軍

記者蔡佳霖／綜合報導
季後賽絕不會讓戰局演變為0勝2負的勇士，在總冠軍戰第2戰大勝綠衫軍，把戰況扳成1平。（路透）
季後賽絕不會讓戰局演變為0勝2負的勇士，在總冠軍戰第2戰大勝綠衫軍，把戰況扳成1平。（路透）

季後賽絕不會讓戰局演變為0：2的勇士，在總冠軍戰第2戰大勝綠衫軍，把戰況扳成1：1。 美聯社

總冠軍賽首戰一度領先15分卻在第四節慘遭大逆轉的勇士，第2戰記取教訓，除了加強防守壓迫外，更在第三節轟出35：14的海嘯攻勢，一口氣擊潰綠衫軍。在雙方差距拉開超過20分的情況下，第四節比賽幾乎淪為垃圾時間，最終勇士以107：88痛宰對手，系列賽扳成1比1平手。

柯瑞（Stephen Curry）前三節21投9中包括5記三分球，攻下29分6籃板4助攻3抄截；第三節末飆進壓哨大號三分球的波爾（Jordan Poole）則是17分進帳。

維金斯（Andrew Wiggins）得到11分6籃板。魯尼（Kevon Looney）12分7籃板3抄截，格林（Draymond Green）9分7助攻5籃板；小裴頓（Gary Payton II）傷癒回歸得到7分3籃板3助攻。

上半場比賽雙方僅有2分差距，但勇士第三節靠著柯瑞獨拿14分，團隊砍進7記三分球，在有效封鎖綠衫軍外圍火力情況下，殺出一波19：2的猛烈攻勢，一下子把對方打入深淵。由於比分大幅拉開，第四節雙方幾乎都讓一些主力休兵，比賽也早早落幕。

前一戰投進21顆三分球的塞爾蒂克，此役外線37投15中，看似命中率不錯，但實際上整個下半場卻僅命中5顆，外圍火力被壓制，加上全場出現多達18次失誤，且禁區得分也以24：40大幅落後對手，導致最後兩節比賽呈現一面倒狀態。

泰托姆（Jayson Tatum）此戰找回手感，19投8中包括6記三分球，拿下28分6籃板，不過下半場只有得到7分；布朗（Jaylen Brown）17分6籃板3助攻。

前一戰贏球兩大功臣霍福特（Al Horford）和懷特（Derrick White）表現大幅下滑，懷特13投4中得到12分，過了36歲生日的霍福特更是4投1中僅得2分還有8籃板。

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