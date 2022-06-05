NBA／史蒂文斯操盤綠衫軍 前總管安吉大讚精采

史蒂文斯操盤綠衫軍，交出精采成績單。 (路透)

從2003年開始職掌塞爾蒂克人事大權，且打造2008年奪冠班底，前總管安吉（Danny Ainge）直到上季末才離開職位，由原主帥史蒂文斯（Brad Stevens）接替。如今老東家一路過關斬將打進總冠軍賽 ，安吉也對史蒂文斯操盤也給予高度肯定。

安吉就提到：「我想，送走沃克（Kemba Walker）使得史馬特（Marcus Smart）、泰圖姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）與威廉 斯（Robert Williams III）在主打位置上有高度優勢，霍福特（Al Horford）也擔重任，這樣陣容組合更適合。」

史馬特打控衛防守也成優勢，安吉提到這消除了過去沃克、厄文 （Kyrie Irving）及湯瑪斯（Isaiah Thomas）被打點的罩門，他也提到及時脫手施羅德（Dennis Schroder），改找來不貪功且有出色防守的懷特（Derrick White）更是精采操盤。

「我想史蒂文斯表現真的很好，不論是休賽季還是季中。球隊那時狀況已經不錯他還願意發動交易，交易來懷特，創造給普里查德（Payton Pritchard）上場時間，這讓尤多卡（Ime Udoka）工作更容易，先前陣容有些太擁擠」，安吉進一步說。