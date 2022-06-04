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「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

編譯林梅婕／綜合4日電
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(美聯社)
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(美聯社)

全國職籃聯盟(NBA)洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)名將「詹皇」詹姆斯(LeBron James)除了戰績輝煌，今年更寫下生涯及美國紀錄，成為首位進入億萬富翁俱樂部的NBA現役球員。

年僅37歲的詹姆斯除了四度奪下NBA總冠軍，也曾替美國拿過三面奧運獎牌，籃球職涯中更18次入選全明星賽(All-Star)。過去他大多在體壇上發光發熱，但他的成就如今引來富比世(Forbes)和華爾街日報(WSJ)等財經媒體的關注。

富比世的統計報導指出，根據詹姆斯的所有代言、現金、商業和金融投資加總，他的身價已超過12億元；截至2日，詹姆斯光是今年的收入就超過1億2100萬元。

詹姆斯在NBA球隊的收入早早突破3億8500萬元，又靠著代言和投資事業如Nike、連鎖超市沃爾瑪(Walmart)、耳機Beats by Dre代言和連鎖餐廳「火焰披薩」(Blaze Pizza)，為他賺進大筆鈔票。

NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(路透)
NBA湖人隊的詹姆斯是首位進入億萬富豪俱樂部的NBA現役球員。(路透)

根據運動員財務金融追蹤網站Spotrac，詹姆斯在2003年加入NBA克里夫蘭騎士隊(Cleveland Cavaliers)，當時他簽下價值1880萬元的四年期合約；2007年詹姆斯又再續約四年，那時的合約價格已成長三倍以上。

接著湖人隊在2018年以高達1億5300萬元簽下詹姆斯，最近又以8570萬元再續約兩年。

詹姆斯在2004年成立詹姆斯家庭基金會(LeBron James Family Foundation)，協助他的家鄉俄亥俄州艾克隆(Akron)的孩子們獲得更好的生活。

然而，目前史上最富有的運動員仍是NBA傳奇球星麥可喬丹(Michael Jordan)，但喬丹在退休前的收入並未突破10億元；喬丹現階段的身價雖說比2020年的21億元還減少一些，但仍有17億元，其中大多歸功於他在球鞋名牌大廠Nike和運動飲料開特力(Gatorade)的代言，以及他對夏洛特黃蜂隊(Charlotte Hornets)的投資。

NBA 喬丹 投資

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