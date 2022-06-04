NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

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由於雙向合約身份故無法在季後賽 上場，不過塞爾蒂克菜鳥萊恩（Matt Ryan）當然還是具備拿到戒指資格，事實上如今風光隨隊進入總冠軍最高榮耀舞台，不過僅僅是1年以前，萊恩曾經一度在墓園打零工等待機會。

「我從來沒有聽聞過我這樣故事，這依然讓我震驚無比，我不敢相信這就發生在我身上，但是事實就是如此」，萊恩說，2020年在NBA 選秀會名落孫山，他隔年短暫簽約騎士夏季聯賽隊伍，也曾是金塊訓練營成員，但都無法留下。

之後轉戰G聯盟才終於在今年2月被塞爾蒂克相中，萊恩獲得雙向合約，而就在昔日落選後、不放棄籃球夢的他積極訓練同時也有經濟壓力，這也是為什麼選擇到墓園工作，因為對方給予他很大支配時間的自由。

萊恩如今回憶在墓園工作除了早上七點就要上工，冬天酷寒更是難以忍受，就算他穿上8層衣服，清掃墓碑積雪時仍冷到不行。不只在墓園打零工，萊恩說自己也當過UberEats外送員，他說：「我大學剛畢業，什麼都沒有。」

「我過去在5年唸過3所大學，有1年半時間沒球打，現在卻有可能拿到NBA冠軍戒？這實在太扯了。我本來完全準備好，要去天曉得是世界另一頭哪個聯盟打球，今年經歷讓我相信上帝存在」，萊恩如今表示。