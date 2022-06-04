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NBA／三分雨狂炸淋濕勇士 柯爾誇綠衫軍表現出色

體育新聞組／綜合報導
儘管柯瑞一人拿下34分，但勇士仍不敵霍福特(背號42)的三分球雨狂炸。(路透)
儘管柯瑞一人拿下34分，但勇士仍不敵霍福特(背號42)的三分球雨狂炸。(路透)

在第三節一度領先15分優勢下，第四節之初也握有12分領先，但勇士面對綠衫軍的瘋狂「三分雨」卻毫無招架之力，最後還以12分之差落敗。整個第四節勇士被打了40比16的巨大攻勢，創下總冠軍賽史上第四節最大比分差紀錄。

影音來源：YouTube

「你必須稱讚他們，他們在第四節命中了每一個關鍵球。塞爾蒂克繳出很棒的單節表現，他們努力奪取勝利。當對手連續飆進那麼多顆三分球，你很難擊敗他們。」柯爾（Steve Kerr）說。

勇士前一次打總冠軍賽也是在首戰敗給暴龍，最後他們2勝4敗無緣3連霸；而在握有主場優勢情況下，這是勇士近10年來第2次系列賽首戰落敗，前一次是在2016年西區冠軍賽面對雷霆，不過當年勇士在1比3落後情況下逆轉晉級。

「每個人在休息室都很沮喪。但7戰4勝制的比賽是有其原因的。在系列賽中處於追趕的感覺是不同的，我們會努力在第2戰扳平比數。」柯爾說。

湯普森（Klay Thompson）直言，儘管這是一場艱困的輸球，但並不是世界沒日，下場比賽他們必須捲土重來，拿出更好的表現。

勇士前一次在2019年打進總冠軍賽，同樣在系列賽首戰輸給暴龍，最終也以2：4無緣冠軍，至於過去10年來勇士是第二度在系列賽輸掉首場主場賽事，但前一次是在2016年西區冠軍賽對上雷霆，當時勇士最終在1：3落後的情況下逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

勇士 總冠軍賽 YouTube

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