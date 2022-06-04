NBA／綠衫軍末節飆40分摧毀勇士 單節9顆3分逆轉戰局

塞爾蒂克末節40分大逆轉，冠軍賽首戰打退勇士。(路透)

總冠軍賽 首戰前三節打完還以12分落後勇士 隊，不過塞爾蒂克隊卻在末節由布朗（Jaylen Brown）、霍福特（Jaylen Brown）領軍反撲，單節猛轟9顆「三分雨」，帶領球隊打出40：16的攻勢逆轉戰局，以120：108拔得頭籌，也成為史上首支在冠軍賽第4節從落後雙位數到最終以雙位數領先勝出的球隊。

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總冠軍賽首戰2日在勇士主場舉行，首節勇士也在柯瑞 （Stephen Curry）單節猛轟6顆三分球、豪取21分領軍下取得領先，而柯瑞也寫下繼1993年喬丹（Michael Jordan）的單節22分後，近29年來冠軍賽單節最高得分，至於6顆三分球則是改寫總冠軍賽單節最高紀錄。

不過塞爾蒂克球員不但沒因為柯瑞的紀錄而退縮，還在第四節由布朗和霍福特領軍吹起反攻號角，兩人在第四節合計攻下21分，搭配上懷特（Derrick White）、史馬特（Marcus Smart）、普里查德（Payton Pritchard）的外線火力支援，「綠衫軍」在比賽最後5分鐘逆轉戰局。

塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）雖然手感不佳僅拿下12分，但他全場送出13次助攻為隊友創造機會，包括他在內全隊5人得分上雙、砍進21顆三分球，他說：「我度過一個糟糕的投籃之夜，但仍試圖用其他方式影響比賽，雖然我不希望自己投籃如此糟糕，但我們贏得勝利，那我就會接受。」

塞爾蒂克36歲老將霍福特一人包辦6顆三分球，創個人生涯新高，他說：「今天我們並沒有打出最好的比賽，但我們仍尋找不同方式來贏得比賽。」

至於勇士遭到逆轉後，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也直言球隊氣氛低迷，但這不過是7場系列賽的其中一場，無需要過度擔心，而攻下34分的柯瑞也說：「今天打得並不理想，但我們相信自己，並且知道該如何應對這種狀況。今天第四節讓我們學到很多，我們都知道對手是一支優秀的球隊，但我們也是，下一場將會做出回應。」