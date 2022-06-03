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NBA／連兩次總冠軍賽首戰輸球 湯普森：不用過度恐慌

劉肇育
勇士意外輸掉主場第一戰，湯普森表示這不是世界末日。 美聯社
勇士意外輸掉主場第一戰，湯普森表示這不是世界末日。 美聯社

勇士今天的總冠軍首戰在主場遭到塞爾蒂克逆轉，最近兩次打進總冠軍賽都在首戰輸球，今天攻下15分的射手湯普森（Klay Thompson）就直言，儘管這是一場艱困的輸球，但並不是世界沒日，下場比賽他們必須捲土重來，拿出更好的表現。

勇士前一次在2019年打進總冠軍賽，同樣在系列賽首戰輸給暴龍，最終也以2：4無緣冠軍，至於過去10年來勇士是第二度在系列賽輸掉首場主場賽事，但前一次是在2016年西區冠軍賽對上雷霆，當時勇士最終在1：3落後的情況下逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

對於今天在主場輸球，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，球員確實相當沮喪，但這是一場7戰4勝制的系列賽，他們將會在下一場扳平戰局，「不過能夠在主場贏下第一場比賽，確實會讓你感覺比較舒適。」

至於勇士湯普森則直言，球隊今天為了第四節的失誤付出了代價，「我們發生了一些失誤並付出代價，而我自己也沒能把握住幾次不錯的機會，反觀對方都把握住了，我們第二場比賽會打得更好。」

儘管未能贏下首戰，但湯普森也贊同柯爾的看法，強調要贏得4場比賽才算贏，「我們需要做得更好，這是一場艱難的失利，但並非世界末日，我們會重振旗鼓，系列賽要贏4場才算贏，而不是一場定勝負，我們不用過度恐慌，因為還有機會。」

勇士 總冠軍賽

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