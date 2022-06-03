我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

NBA／飆6三分彈創個人新高 霍福特：我們一直在戰鬥

記者劉肇育／綜合報導
塞爾蒂克老將霍福特投進個人生涯新高的6顆三分球，攻下全隊最高的26分。（Getty Images）
塞爾蒂克老將霍福特投進個人生涯新高的6顆三分球，攻下全隊最高的26分。（Getty Images）

總冠軍賽首戰前三節打完還以12分落後勇士，塞爾蒂克2日卻在泰托姆（Jayson Tatum）手感不佳的情況下，第4節由布朗（Jaylen Brown）和老將霍福特（Al Horford）領軍反撲，打出單節40：16的攻勢逆轉勝局，在總冠軍系列賽拔得頭籌。

全隊都是首次打總冠軍賽的塞爾蒂克，2日首節雖然就遭到柯瑞（Stephen Curry）單節猛轟21分，不過這並沒有打傻綠衫軍，在接下來三節賽事中他們仍舊緊咬比分，甚至在第四節展開反撲。

第四節12分落後的塞爾蒂克先是由布朗舉起反攻大旗，隨後普里查德（Payton Pritchard）、懷特（Derrick White）、霍福特和史馬特（Marcus Smart）也跟進開砲，單節塞爾蒂克投進9顆三分球，反觀勇士卻出現進攻熄火的狀況，一度長達4分多鐘一分未得，只能看著塞爾蒂克將勝利收入口袋。

塞爾蒂克2日共投進21顆三分球、5人得分上雙，其中泰托姆雖然手感不佳僅拿下12分，但他也送出13次助攻，靠著切入吸引防守，為隊友製造不少出手空間，而老將霍福特則是投進個人生涯新高的6顆三分球，攻下全隊最高的26分。

對於首次打總冠軍賽，就在首戰於客場逆轉強敵勇士，霍福特表示，2日這場比賽很有趣，全隊都很享受這一刻，儘管泰托姆不在進攻狀態上，但全隊都站了出來證明自己，整場比賽團隊都保持相當好的競爭力。

談到末節的反撲，他說：「布朗為我們奠定了基調，加上R.威廉斯（Robert Williams III）的空接爆扣，從那一刻開始我們就不斷努力戰鬥，這就是我們在做的事情。」

勇士 總冠軍賽 柯瑞

上一則

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

延伸閱讀

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝
NBA／今年該輪到他…柯瑞被看好 首奪總冠軍MVP

NBA／今年該輪到他…柯瑞被看好 首奪總冠軍MVP

NBA／總冠軍賽門票1張破3千元 泰托姆：在家看電視就好啦

NBA／總冠軍賽門票1張破3千元 泰托姆：在家看電視就好啦
NBA／偶像小布上身 泰托姆奪東區決賽MVP

NBA／偶像小布上身 泰托姆奪東區決賽MVP

熱門新聞

塞爾蒂克泰托姆（中）強力切入。（美聯社）

1張圖／120：108 NBA總冠軍戰G1 綠衫軍奪下開門紅

2022-06-02 23:26
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社

NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

2022-05-27 00:55

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」