我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

NBA／攻頂戰開火 柯瑞：感覺自己仍處巔峰

體育新聞組／綜合報導
柯瑞表示自己不會糾結年齡，並自信地認為自己仍處於巔峰狀態。 (路透)
柯瑞表示自己不會糾結年齡，並自信地認為自己仍處於巔峰狀態。 (路透)

8年內6度闖進總冠軍賽，現年34歲的柯瑞（Stephen Curry）表示自己不會糾結年齡，並自信地認為自己仍處於巔峰狀態。

「有時候我會努力不讓自己去想太多有關年齡的問題，我不想糾結在此。我想讓自己感覺仍處於一個巔峰狀態。」柯瑞說。

被問到2019年無緣3連霸且球隊面臨重大傷病後是否對勇士未來產生過疑慮？柯瑞坦言，當事情面臨巨大變化時，難免都會有若干的疑惑。

「當你看到面前出現叉路時，你總會有懷疑和顧慮。但我和格林（Draymond Green）都對球隊核心陣容有信心，也對球隊文化充滿信心。」柯瑞說。

兩年重整時期，勇士將重點放在年輕球員的養成和融入體系之中，上個賽季雖然兵敗附加賽，無緣進入季後賽，但柯瑞認為這段過程帶給球隊許多信心。

「上季最後20場比賽給了我們很多信心。我們上季起伏很大，但就是努力維持住，之後我們建立了穩定輪替模式。我們以15勝5敗結束那個賽季，附加賽歷經兩場艱難的失利，但你可以感覺到，我們愈來愈接近了。」柯瑞說。

「我從那時候就感覺自己找到狀態了，也建立了球隊的化學反應。我們重新塑造了我們該如何打球。」

贏得年度最佳防守球員的史馬特（Marcus Smart）將在今年總冠軍賽迎接最強挑戰，近日在接受採訪時被問要如何防守柯瑞（Stephen Curry），他表示一定要睡飽養足精氣神。

史馬特表示，他已經做好準備去迎接客場的噓聲洗禮。「我已經習慣了。我知道我不是討人喜歡的球員，一直以來都是如此，因為我的打法關係，我一直都容易被針對。但我就是這樣成長茁壯，這對我來說不是新鮮事情，我認為我有足夠的心理素質去應對，我的團隊也是我的後盾。」

柯瑞 勇士 總冠軍賽

上一則

MLB／大谷重演紐約慘案 3局挨3轟被洋基打爆

下一則

法網／18歲高芙爭冠 對決斯威雅蒂

延伸閱讀

NBA總冠軍賽G1 柯瑞首節6記三分球創紀錄 飆21分直追喬丹

NBA總冠軍賽G1 柯瑞首節6記三分球創紀錄 飆21分直追喬丹
柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰

柯瑞動人感言：3年經歷傷病、疫情 都為冠軍而戰
NBA／今年該輪到他…柯瑞被看好 首奪總冠軍MVP

NBA／今年該輪到他…柯瑞被看好 首奪總冠軍MVP

NBA／柯瑞包夾待遇多7倍？格林、杜蘭特又隔空打嘴砲啦

NBA／柯瑞包夾待遇多7倍？格林、杜蘭特又隔空打嘴砲啦

熱門新聞

塞爾蒂克泰托姆（中）強力切入。（美聯社）

1張圖／120：108 NBA總冠軍戰G1 綠衫軍奪下開門紅

2022-06-02 23:26
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59
柯瑞獲選以「魔術強森」為名的西區冠軍賽MVP獎杯。美聯社

NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

2022-05-27 00:55

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」