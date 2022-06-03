NBA／攻頂戰開火 柯瑞：感覺自己仍處巔峰

柯瑞表示自己不會糾結年齡，並自信地認為自己仍處於巔峰狀態。 (路透)

8年內6度闖進總冠軍賽 ，現年34歲的柯瑞 （Stephen Curry）表示自己不會糾結年齡，並自信地認為自己仍處於巔峰狀態。

「有時候我會努力不讓自己去想太多有關年齡的問題，我不想糾結在此。我想讓自己感覺仍處於一個巔峰狀態。」柯瑞說。

被問到2019年無緣3連霸且球隊面臨重大傷病後是否對勇士 未來產生過疑慮？柯瑞坦言，當事情面臨巨大變化時，難免都會有若干的疑惑。

「當你看到面前出現叉路時，你總會有懷疑和顧慮。但我和格林（Draymond Green）都對球隊核心陣容有信心，也對球隊文化充滿信心。」柯瑞說。

兩年重整時期，勇士將重點放在年輕球員的養成和融入體系之中，上個賽季雖然兵敗附加賽，無緣進入季後賽，但柯瑞認為這段過程帶給球隊許多信心。

「上季最後20場比賽給了我們很多信心。我們上季起伏很大，但就是努力維持住，之後我們建立了穩定輪替模式。我們以15勝5敗結束那個賽季，附加賽歷經兩場艱難的失利，但你可以感覺到，我們愈來愈接近了。」柯瑞說。

「我從那時候就感覺自己找到狀態了，也建立了球隊的化學反應。我們重新塑造了我們該如何打球。」

贏得年度最佳防守球員的史馬特（Marcus Smart）將在今年總冠軍賽迎接最強挑戰，近日在接受採訪時被問要如何防守柯瑞（Stephen Curry），他表示一定要睡飽養足精氣神。

史馬特表示，他已經做好準備去迎接客場的噓聲洗禮。「我已經習慣了。我知道我不是討人喜歡的球員，一直以來都是如此，因為我的打法關係，我一直都容易被針對。但我就是這樣成長茁壯，這對我來說不是新鮮事情，我認為我有足夠的心理素質去應對，我的團隊也是我的後盾。」