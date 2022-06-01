NBA／柯瑞包夾待遇多7倍？格林、杜蘭特又隔空打嘴砲啦

格林近日又和杜蘭特針對他和柯瑞的「包夾待遇」隔空互動一波。 （歐新社）

隨著勇士 重返總冠軍賽 ，昔日杜蘭特（Kevin Durant）和勇士三巨頭合體的巔峰起落過程又成了球迷回顧討論的焦點。而格林（Draymond Green）近日又和杜蘭特針對「包夾待遇」隔空互動一波。

格林在Podcast節目中表示，柯瑞 （Stephen Curry）之所以過去三次總冠軍之旅都無緣拿下決賽MVP，主要原因就是他無與倫比的牽制力，導致對手必須不斷以包夾的方式限制他的發揮。

格林先是稱讚杜蘭特，「他在總冠軍賽的表現絕對是令人難以置信的。」隨後格林指出，「柯瑞在比賽中被包夾次數是杜蘭特的7倍。所以你在看這些比賽時會覺得柯瑞的數據下滑了，因為他面臨著包夾伺候。」

「這就是柯瑞的影響力。如果你有能力解析一場比賽，你就不會說柯瑞需要一座總冠軍賽MVP來證明自己。」格林說。

有網友截取了格林的說法片段拿去詢問杜蘭特的看法，杜蘭特也回應道：「在我來看，這百分之百是錯誤的。」

對於杜蘭特的回應，格林之後亦表示：「在你被片面的說法誤導趕著發推特之前，應該學著去聽完整的談話內容。」

而杜蘭特也再度表達意見。「我看到了，兄弟！感謝你的讚美，只是我不同意你對於包夾的觀點看法。就是這樣而已。我喜歡你的節目。」

柯瑞生涯出征28場總冠軍賽，場均得到26.5分6.2助攻5.7籃板，三分球命中率38.5%。

而杜蘭特在2017年總冠軍賽平均得到35.2分8.2籃板5.4助攻，在2018年總冠軍賽則有平均28.8分10.8籃板7.5助攻的成績，這也是他連續拿下決賽MVP的重要依據。